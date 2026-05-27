FC Memmingen: Daniel Keller verstärkt Torhüter-Pool

Torhüter Daniel Keller kommt zum FC Memmingen. – Foto: Hannah Brenner

Regionalligist FC Memmingen vermeldet mit Daniel Keller vom württembergischen Verbandsligisten VfR Heilbronn einen Zugang für sein Torhüter-Team. Der 20-jährige, 1,92 Meter große Schlussmann durchlief in seiner Jugend die Stationen bei den Vereinen SV Meßkirch, SC Pfullendorf, TSG Balingen, FV Illertissen sowie VfR Aalen und sammelte dort wertvolle Erfahrungen auf hohem Nachwuchsniveau. Nach seinem ersten Jahr im Aktivenbereich in Heilbronn möchte Daniel Keller nun in Memmingen den nächsten Entwicklungsschritt gehen.