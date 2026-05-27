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FC Memmingen: Daniel Keller verstärkt Torhüter-Pool
von Andreas Schales · Heute, 15:29 Uhr · 0 Leser
Torhüter Daniel Keller kommt zum FC Memmingen. – Foto: Hannah Brenner
Regionalligist FC Memmingen vermeldet mit Daniel Keller vom württembergischen Verbandsligisten VfR Heilbronn einen Zugang für sein Torhüter-Team. Der 20-jährige, 1,92 Meter große Schlussmann durchlief in seiner Jugend die Stationen bei den Vereinen SV Meßkirch, SC Pfullendorf, TSG Balingen, FV Illertissen sowie VfR Aalen und sammelte dort wertvolle Erfahrungen auf hohem Nachwuchsniveau. Nach seinem ersten Jahr im Aktivenbereich in Heilbronn möchte Daniel Keller nun in Memmingen den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
Die Personalplanungen beim FCM für die kommende Regionalliga-Saison gehen mit dieser Verpflichtung schon auf die Zielgerade. Neu sind neben Keller, wie berichtet, Max Zeller, Uros Micic, Luis Pfaumann, Luka Petrovic (alle FV Illertissen), Dominik Martin (SV Reinstetten) und Rückkehrer Jonas Keller (Clayton State Lakers) nach seinem USA-Studium.