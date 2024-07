FC Memmingen: Blitzturnier und Mannschafts-Präsentation

Eine Woche vor dem Saisonstart in die Bayernliga und Landesliga präsentiert der Fußball-Club Memmingen seinen Mannschaftskader. Alle Fans sind am Samstag zur Frühschoppenzeit ab 10 Uhr eingeladen. Stadionsprecher Andreas Schales wird die Spieler der ersten Mannschaft und des U21-Teams mit den zahlreichen Neuzugängen vorstellen. Im Gespräch mit der sportlichen Leitung und den Trainern werden auch Aussagen nach den personellen Umbrüchen zu den Saisonzielen erwartet. Die Präsentation findet wegen nicht prickelnden Wetteraussichten nicht im Biergarten sondern drinnen im FCM-ClubHaus an der Bodenseestraße statt.

Hinterher steigen noch die Generalproben vor dem Punktspielstart. Die Bayernliga-Truppe absolviert im Memminger Stadion ein Blitzturnier gegen den württembergischen Landesligisten SV Mietingen (13 Uhr) und die Landesliga-Mannschaft des FV Illertissen II (14.15 Uhr. Anschließend treffen noch Mietingen und Illertissen II aufeinander. Der FCM bedankt sich bei beiden Gastmannschaften, dass sie statt eines eigenen Testspiels gegeneinander in Turnierform in Memmingen antreten. Sonst wäre es schwer geworden am letzten Vorbereitungswochenende noch einen adäquaten Gegner zu finden, denn hier finden bereits die BFV-Pokal-Qualifikationsspiele der Bayern- und Landesligisten statt. Der FC Memmingen ist als letztjähriger Regionalliga bereits für die erste Hauptrunde auf bayerischer Ebene qualifiziert.