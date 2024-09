FC Löhne-Gohfeld im Match gegen TSV Rot-Weiß Dreyen 1913 e.V. deutlich überlegen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Löhne

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: FC Löhne-Gohfeld gegen TSV Rot-Weiß Dreyen 1913 e.V. 5:0 (0:0)

Löhne. Ein gelungenes Heimspiel dürfen die Besucher des Löhner Stadions Am Mittelbach am Sonntag verfolgen. Mit 5:0 setzen sich die Löhner deutlich gegen die Gäste aus Dreyen durch.

Bis zur Halbzeitpause sind alle Anstrengungen vergebens, sodass beide Teams null zu null in die zweite Spielhälfte starten. Die Gastgeber schaffen es in der zweiten Halbzeit schließlich in Führung zu gehen. Dank Tino Müller liegt das Team in der 56. Spielminute vorne. Das zweite Tor folgt direkt im Anschluss: Diesmal setzt Artem Chumak den Ball ins Netz. Der Ballhagel will nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Dreyener. Ein Ball nach dem anderen landet im Tor von Joshua Borling. Drei Mal müssen sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Timo Krebs trifft in Minute 63 und Lukas Jörg Husmeier in Minute 68. Es steht 4:0 für den FC Löhne-Gohfeld.

Beide Teams wechseln in der verbleibenden Spielzeit nochmal aus. Nico Simon wird eingesetzt für Timo Krebs und Paul Kowert für Lukas Jörg Husmeier. Auf der Gastseite räumen Dominik Sitny für Vitalii Dibrova und Jannick Weißmann für Daniel Wörmann den Platz. Für die Hausherren lohnt sich die Aktion.

Das Spiel ist fast zu Ende, da folgt noch ein Einschlag: In der 90. Minute befördert Paul Kowert den Ball mit Erfolg hinter die gegnerische Linie und kann den Abstand zum 5:0 festigen. Damit ist der Erfolg der Löhner gesichert. Platz 13 gehört ihnen. Die Dreyener rutschen auf Platz 14 ab.

Die Aufstellungen: FC Löhne-Gohfeld - TSV Rot-Weiß Dreyen 1913 e.V.

FC Löhne-Gohfeld: Oliver Krutemeier (2), Niclas Bartelsborth (5), Lukas Jörg Husmeier (11), Caspar Dortschy (3), Timo Krebs (10), Florian Timm (7), Daniel Hoffmann (6), Tino Müller (4), Lukas König (1), Dreni Hyseni (8), Artem Chumak (9)

TSV Rot-Weiß Dreyen 1913 e.V.: Joshua Borling (22), Firas Slimane (9), Julian Büscher (8), Jannick Weißmann (6), Maximilian Lenz (2), Leon Alexander Poimer (21), Lauritz Uhlig (4), Florian Schierbaum (3), Jan Rüeenbrink (17), Dominik Sitny (13), Moritz Rosenwirth (20)

Schiedsrichter: Timo Schnee (Bünde)

Assistent: Marvin König Castro

Assistent: Kai Stockhausen



Themenseite: Kreisliga A Herford

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.