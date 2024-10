FC Limbach holt wertvollen Punkt beim SV Neuhof – 0:0

Bereits in der ersten Halbzeit hatte der SV Neuhof die besseren Chancen, doch der FCL verteidigte konzentriert. Zwei frühe Verletzungen trübten jedoch das Spiel: Marco Hölzel erlitt einen Muskelfaserriss und Maurice Friedel verletzte sich am Sprunggelenk. Doch die eingewechselten Quentin Künsch und Felix Leipold fügten sich gut ins Spiel ein und setzten Akzente.

In einem erwartet schweren Auswärtsspiel beim SV Neuhof vor 90ig Zuschauern sicherte sich der FC Limbach ein hart erkämpftes 0:0 und damit einen Punkt. Die Gastgeber traten verstärkt durch drei Spieler ihrer ersten Mannschaft – Jannik Dieges, Dominik Janicki und David Brech – an, was dem FCL die Aufgabe noch erschwerte. Trotz des Fehlens von Yannick Albus, Silas Gerhard, Joshua Niederle, Moritz Swienty und Jan Weimer zeigte das Hümes-Team eine engagierte Leistung und hielt gegen die favorisierten Hausherren stand.

In der zweiten Halbzeit übernahm der FC Limbach das Spielgeschehen und erarbeitete sich einige vielversprechende Torchancen, ohne diese jedoch in Zählbares ummünzen zu können. Die Defensive des FCL präsentierte sich erneut stark, und Torwart Martin Gentsch bewahrte seine Mannschaft durch mehrere Paraden vor einem Rückstand. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und großem Kampfgeist verdiente sich das Team ein Sonderlob für die couragierte zweite Halbzeit.

Mit diesem Remis bleibt der FC Limbach seit acht Spielen ungeschlagen (sieben Siege, ein Remis) und hat in den letzten fünf Spielen nur ein einziges Gegentor kassiert. Am kommenden Sonntag steht in der WHB-Arena das nächste Highlight an: Der FCL empfängt den Tabellenvierten SG Hallgarten und wird erneut um wichtige Punkte kämpfen.