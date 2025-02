FC Lennestadt schnappt sich Oberliga-Angreifer von Finnentrop/Bamenohl

Mit Elias Butzkamm, Bernie Lennemann oder auch ab Sommer Samuel Eickelmann sind Wechsel vom FC Lennestadt in Richtung SG Finnentrop/Bamenohl in jüngerer Vergangenheit nicht selten über die Bühne gegangen.

Den umgekehrten Weg geht zur Saison 2025/26 Marius Habel. Der 26-Jährige wird den Oberligisten nach einem Jahr wieder verlassen und künftig, aller Voraussicht nach, wieder in der Landesliga Staffel 2 stürmen. Der gelernte Industriemechaniker schloss sich den Bamenohlern im vergangenen Sommer an, nachdem er nach dem Landesliga-Abstieg und dem einhergehenden Rückzug des FC Arpe/Wormbach ohne Verein war.

Für den FC Arpe/Wormbach erzielte Habel in 74 Landesliga- und 90 Bezirksliga-Partien 46 Tore. Bei der SG Finnentrop/Bamenohl kam er in 15 Liga-Spielen überwiegend als Joker zum Einsatz und wartet noch auf seinen ersten Treffer in der Oberliga.