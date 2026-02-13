 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

FC Kray testet am Freitagabend gegen Oberligist Frintrop

Da am kommenden Wochenende kein Ligabetrieb stattfindet, wird Landesligist FC Kray, um im Spielrhythmus zu bleiben, am Freitag ein Testspiel bestreiten. Gegner in der KrayArena ist der Oberligist DJK Adler Union Frintrop.

von Frank Diedirichs/ FC Kray · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Kray testet am Freitagabend.
Kray testet am Freitagabend. – Foto: Mario Sachsenweger

Der kommende Testspielgegner, aktueller Tabellenzwölfter der Oberliga, kämpft aktuell um den Klassenerhalt. Trainer Marcel Cornelissen gab gegenüber der Reviersport zu Protokoll, dass man in der Hinrunde mit den Gegnern oft auf Augenhöhe war, nur die Punkteausbeute nicht so war, wie es möglich gewesen sei. Somit geht es für Adler in den folgenden Meisterschaftsspielen darum, möglichst weitere Punkte zu sammeln, um dem Abstand nach unten zu vergrößern.

Für die Krayer Mannschaft ergibt sich gegen somit eine Möglichkeit, gegen einen klassenhöheren Gegner zu testen und weiter an der Form zu feilen. Diese war zwar zuletzt gut, doch fehlte gerade im Spiel gegen Schönebeck die offensive Durchschlagskraft.

