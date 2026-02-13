FC Kray testet am Freitagabend gegen Oberligist Frintrop

Der kommende Testspielgegner, aktueller Tabellenzwölfter der Oberliga, kämpft aktuell um den Klassenerhalt. Trainer Marcel Cornelissen gab gegenüber der Reviersport zu Protokoll, dass man in der Hinrunde mit den Gegnern oft auf Augenhöhe war, nur die Punkteausbeute nicht so war, wie es möglich gewesen sei. Somit geht es für Adler in den folgenden Meisterschaftsspielen darum, möglichst weitere Punkte zu sammeln, um dem Abstand nach unten zu vergrößern.
Für die Krayer Mannschaft ergibt sich gegen somit eine Möglichkeit, gegen einen klassenhöheren Gegner zu testen und weiter an der Form zu feilen. Diese war zwar zuletzt gut, doch fehlte gerade im Spiel gegen Schönebeck die offensive Durchschlagskraft.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: