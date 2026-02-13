FC Kray testet am Freitagabend gegen Oberligist Frintrop

Kray testet am Freitagabend. – Foto: Mario Sachsenweger

Der kommende Testspielgegner, aktueller Tabellenzwölfter der Oberliga, kämpft aktuell um den Klassenerhalt. Trainer Marcel Cornelissen gab gegenüber der Reviersport zu Protokoll, dass man in der Hinrunde mit den Gegnern oft auf Augenhöhe war, nur die Punkteausbeute nicht so war, wie es möglich gewesen sei. Somit geht es für Adler in den folgenden Meisterschaftsspielen darum, möglichst weitere Punkte zu sammeln, um dem Abstand nach unten zu vergrößern.