FC Kray gelingt überzeugender Sieg bei Rhenania Bottrop

Dem FC Kray gelingt eine überzeugende Vorstellung. – Foto: Markus Becker

Von Beginn an zeigte das Krayer Team, wer Herr im Hause ist. Der Ball lief gefällig durch die Reihen und der Spielplan von Trainer Dimitrios Pappas, schnell über die Außen durchzubrechen und so Torchancen zu kreieren, ging schon früh auf. Eben nach einer solchen Offensivaktion kam Stürmer Benludvig Elad an den Ball und traf zur 1:0-Führung (8.). Das Team spielte weiter offensiv, immer wieder gelang es hinter die gegnerische Kette zu kommen und so für Gefahr zu sorgen. Millot Ademi war es dann in der 26. Minute, der auf 2:0 stellte, ehe dann Luca Kazelis mit einem Doppelpack das Spiel schon frühzeitig für den FCK in die richtigen Bahnen lenkte (36./39.).

Die zweite Halbzeit zeigte dann dasselbe Bild, wie die ersten 45 Minuten. Weiterhin bestimme der FC Kray das Spiel; hatte eine gute Boxbesetzung und konnte immer wieder Überzahlsituationen erspielen. In der 56. Minute erhöhte dann Edmond Kadrijaj auf 5:0, dem Elad nur fünf Minuten später den sechsten Treffer folgen ließ. Die Hausherren kamen dann in der 74. Minute durch Kahnert zum Ehrentreffer, Ehe der eigewechselte U19-Spieler Damian Jarosz per Kopf den 7:1 Endstand herstellte.

Entsprechen zufrieden zeigte sich Trainer Dimitrios Pappas nach dem Spiel: "Erstmal vorweg möchte ich betonen, dass Rhenania Bottrop meinen vollen Respekt hat. So abgeschlagen sie in der Tabelle auch sind, dass sie sich trotzdem immer wieder aufraffen, zum Training kommen und die Spiele bestreiten, obwohl sie Woche für Woche harte Ergebnisse einstecken müssen, davor ziehe ich den Hut. Das machen nicht viele Mannschaften. Zu unserem Spiel muss ich sagen, dass wir heute sehr oft über außen durchgebrochen sind. Das war unter der Woche auch ein klarer Trainingsschwerpunkt. Gerade das Überzahlspiel im letzten Drittel haben die Jungs sehr gut umgesetzt. Wir hatten viele Bälle im Sechzehner und eine gute Boxbesetzung. So entstehen bei uns auch die meisten Tore, dass wir hinter die letzte Kette kommen wollten, und das ist uns heute wirklich gut gelungen. Glückwunsch an die Jungs. Jetzt geht's direkt weiter: noch drei Spiele, und in diesen drei Spielen müssen wir nochmal alles raushauen."