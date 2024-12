FC Kosova verstärkt sich mit Krasniqi und Tatani

Eingeleitet hatte beide Transfers Gazmir Rasaj aus der Vorstandschaft des FC Kosova. Tatani hat beim TSV Bad Abbach und beim VfB Straubing bereits Landesliga-Luft schnuppern dürfen. Bis dato spielte er für den FC Thalmassing, bei dem er in der laufenden Saison zu acht Bezirksliga-Einsätzen kam. Der Abwehrmann kann sowohl auf der „Sechs“ als auch in der Abwehrkette eingesetzt werden. „Das ist ein Defensiv-Allrounder und ein Arbeiter, der bereits höherklassig gespielt hat und auch charakterlich super in unsere Truppe passt. Wir kennen Ridel schon länger, zumal sein Vater seit Jahren bei Kosova tätig ist. Wir freuen uns auf ihn“, sagt der sportliche Kosova-Leiter Lum Gashi über den 25-jährigen Albaner.



Obwohl er im November erst 20 wurde, kann Imran Krasniqi bereits 51 Spiele in der Bayernliga (sechs Tore) vorweisen. Jene sammelte er beim SV Donaustauf und bei Fortuna Regensburg. Sein Rüstzeug für den Herrenbereich bekam er vom TSV Kareth-Lappersdorf verpasst. Die Verantwortlichen des FC Kosova standen mit Krasniqi schon mehrmals im Austausch, jetzt kam man zusammen. „Trotz mehrerer anderer Angebote hat er sich dazu entschieden, zu uns zu kommen“, freut sich Gashi über die Zusage des Youngsters. „Den Part von Ridel in der Defensive kann Imran in der Offensive bekleiden. Dort kann er mehrere Positionen spielen. Auch er passt super in unser Spielsystem rein.“



Dass mit Krasniqi ein weiterer Jungspund mit Entwicklungspotenzial zu den Regensburgern kommt, ist kein Zufall. „Wir haben die Mannschaft in der jüngeren Vergangenheit Schritt für Schritt verjüngt und setzen inzwischen mehr auf Einheimische aus der Umgebung“, skizziert der Sportchef, der sich beim FC Thalmassing und beim SV Fortuna bedanken möchte für die unkomplizierte Abwicklung des jeweiligen Transfers. Die jungen Spieler hätten sich alle bereits untereinander gekannt. „Auch Imran hat bereits mit Sven Hodo, Abdullah Affouf und Aladin Bedoui zusammengespielt“, weiß Gashi, der sich mit der jetzigen Kaderzusammenstellung sehr zufrieden zeigt, ein bis zwei weitere Winterneuzugänge jedoch nicht kategorisch ausschließt.