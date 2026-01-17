FC Kosova Düsseldorf verpflichtet einen Torjäger aus der Oberliga

„Ich bin mir sicher, dass wir die Partie gewonnen hätten, wenn ich in der Schlussphase noch irgendeinen frischen Stürmer hätte einwechseln können“, sagt Cöl im Rückblick. Die dünne Personaldecke war daher auch ein zentrales Thema, das der gegen Ende der Hinrunde nach Benrath zurückgekehrte Coach mit den Verantwortlichen in der Winterpause diskutierte.

Zwei Zugänge aus Büderich

„Das Spiel gegen Solingen hat gezeigt, dass wir mehr Alternativen in der Breite benötigen. In Abwesenheit von Fatlum Ahmeti ist Roman Callan dort in den ersten 70 Minuten gefühlt 25 Kilometer gelaufen. Er war platt. Ich konnte ihn aber nicht herausnehmen, weil es keine Option gab“, bemängelte der 47-Jährige. Genau das soll sich in der Rückrunde ändern.

Nachdem Kosova vor wenigen Tagen schon Flügelspieler Mohamed Karma von einer Rückkehr überzeugen konnte, legte der Klub nun mit Joel Konadu nach. Der 20-jährige Angreifer stand in der Hinrunde gemeinsam mit Karma im Kader des Oberligisten FC Büderich. Zu mehr als sieben Joker-Einsätzen (kein Tor) reichte es für Konadu dort aber nicht. „Er hat in der Kreisliga A bei den Sportfreunden Gerresheim eine beachtliche Trefferquote gehabt. Der Junge kann nicht schlecht sein“, sagt Cöl über den jungen Stürmer.

Cöl hofft auf einen weiteren "Kracher"

Regelrecht ins Schwärmen gerät Cöl bei Ike Rowland Ezunagu, dem dritten Neuen im Bunde. „Er hat dreimal bei uns trainiert und einen bärenstarken Eindruck hinterlassen. Sogar die Leute, die draußen standen und zugeschaut haben, haben mich direkt auf ihn angesprochen.“ Der 23 Jahre alte Verteidiger hat in seiner Laufbahn schon einiges gesehen. Nach seiner A-Jugendzeit beim TSV Bockum verschlug es den US-Amerikaner zum SV Werder Bremen. In der dritten Mannschaft der Hanseaten kickte Ezunagu immerhin in der Bremen Liga, die vergleichbar mit der Oberliga ist. Cöl sieht in ihm eine Soforthilfe.