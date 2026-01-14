FC Kosova Düsseldorf holt weitere Spieler aus der Oberliga

Der FC Kosova Düsseldorf ist weiter aktiv auf dem Transfermarkt unterwegs. Nachdem in der vergangenen Woche Mohamed Karma als Zugang vom FC Büderich vorgestellt worden war, schlägt der Landesligist erneut in der Oberliga zu. Ein Torjäger kommt ebenfalls vom FCB, ein weiterer Spieler vom VfL Jüchen-Garzweiler.
Wie Außenbahnspieler Karma ist auch Joel Konadu von Büderich für die Offensive eingeplant. Der Angreifer gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den Shootingstars der Kreisliga A Düsseldorf, als er mit 32 Toren und 23 Vorlagen für die Sportfreunde Gerresheim überragte. Mit 55 Scorerpunkten spielte er sich natürlich in das Blickfeld vieler Vereine, der Sprung in die Oberliga war aber ein großer. Für den FCB kam er siebenmal als Joker zum Einsatz und versucht sein Glück nun in der Landesliga.
Erfahrung auf höherem Niveau hat Ike Rowland Ezunagu Jr schon vor seinem Transfer zu Jüchen gesammelt. Beim Aufsteiger ergab sich für den Amerikaner aber ein ähnliches Bild wie für Konadu in Büderich: Dreimal wurde er eingewechselt, einmal stand er in der Startelf. Der ehemalige Spieler von Werder Bremen (Bremen-Liga in der Dritten) ist bald in der FCK-Defensive unterwegs und hat vor seinem Wechsel in den Norden schon am Niederrhein gespielt: Er stammt nämlich aus der Jugend des TSV Krefeld-Bockum.
Adrian Krasniqi, neuer sportlicher Leiter der Kosovaren, hat sich nach den Transfers ausführlich geäußert: „Wir freuen uns sehr, dass wir die zwei absoluten Wunschspieler unseres Trainers mit unserem Konzept überzeugen und verpflichten konnten. Ein besonderer Dank geht hier an den gesamten Vorstand , der mir letztendlich „grünes Licht“ für den Transfer dieser ambitionierten Jungs gegeben hat. Diese zwei hungrigen und talentierten jungen Spieler passen perfekt in unser Profil und wollen ihre Entwicklung sowie unseren gemeinsamen Ziele mit uns bestreiten, was uns sehr ehrt. Vielen Dank an dieser Stelle auch an die beiden Spieler für die guten Gespräche, die uns im Hinblick auf unsere Ziele hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen. Nur gemeinsam geht es weiter und so arbeiten wir in den nächsten Tagen gemeinsam an dem ein oder anderen zusätzlichen Transfer. Ich möchte mich aber nicht nur beim Vorstand bedanken, sondern auch am ganzen Team rund um unsere Mannschaft!“
Der FC Kosova Düsseldorf rangiert zwar zur Winterpause nur auf Rang sieben der Gruppe 1, hat aber auch nur vier Punkte Rückstand auf den möglichen Auf- oder Relegationsplatz zwei. Die Meisterschaft geht wahrscheinlich nach Solingen, denn die 1. Spvg Solingen-Wald 03 hat bereits zwölf Punkte mehr auf der Habenseite als der erste Verfolger SC Kapellen-Erft.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: