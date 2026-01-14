Neue Spieler für Kosova. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

FC Kosova Düsseldorf holt weitere Spieler aus der Oberliga Der FC Kosova Düsseldorf hat die nächsten Winter-Transfers eingetütet und erneut in der Oberliga Niederrhein zugeschlagen.

Der FC Kosova Düsseldorf ist weiter aktiv auf dem Transfermarkt unterwegs. Nachdem in der vergangenen Woche Mohamed Karma als Zugang vom FC Büderich vorgestellt worden war, schlägt der Landesligist erneut in der Oberliga zu. Ein Torjäger kommt ebenfalls vom FCB, ein weiterer Spieler vom VfL Jüchen-Garzweiler.

Konadu empfahl sich in der Kreisliga A Wie Außenbahnspieler Karma ist auch Joel Konadu von Büderich für die Offensive eingeplant. Der Angreifer gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den Shootingstars der Kreisliga A Düsseldorf, als er mit 32 Toren und 23 Vorlagen für die Sportfreunde Gerresheim überragte. Mit 55 Scorerpunkten spielte er sich natürlich in das Blickfeld vieler Vereine, der Sprung in die Oberliga war aber ein großer. Für den FCB kam er siebenmal als Joker zum Einsatz und versucht sein Glück nun in der Landesliga. >>> Das ist Joel Konadu Ezunagu Jr hat schon für Werder Bremen gespielt Erfahrung auf höherem Niveau hat Ike Rowland Ezunagu Jr schon vor seinem Transfer zu Jüchen gesammelt. Beim Aufsteiger ergab sich für den Amerikaner aber ein ähnliches Bild wie für Konadu in Büderich: Dreimal wurde er eingewechselt, einmal stand er in der Startelf. Der ehemalige Spieler von Werder Bremen (Bremen-Liga in der Dritten) ist bald in der FCK-Defensive unterwegs und hat vor seinem Wechsel in den Norden schon am Niederrhein gespielt: Er stammt nämlich aus der Jugend des TSV Krefeld-Bockum.