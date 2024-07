FC Homburg schlägt luxemburgischen Erstligisten

Am heutigen Samstagnachmittag bestritt der FC 08 Homburg ein Testspiel gegen den FC Victoria Rosport. Gegen den luxemburgischen Erstligisten setzten sich die Grün-Weißen in Erbach mit 4:0 (4:0) durch.

Wenige Tage nach dem 4:0 (4:0)-Testspielsieg gegen den Oberligisten FV Diefflen gewann der FCH auch sein heutiges Testspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport in Erbach mit 4:0.

Die Homburger, die heute mit einer Dreierkette spielten, hatten die Partie von Beginn an in Griff. Michael Heilig brachte die Grün-Weißen nach einem verlängerten Standard von Max Jansen bereits früh in Führung. Nach einer knappen halben Stunde erhöhte Lukas Quirin nach Vorlage von Patrick Weihrauch auf 2:0. Die Homburger dominierten die Partie weiterhin und ließen defensiv fast nichts zu. In der 36. Minute baute Benjamin Kirchhoff nach einem Standard von Markus Mendler per Kopf die Führung auf 3:0 aus. Noch vor der Pause erhöhten die Homburger erneut durch Kirchhoff, nachdem der gegnerische Torwart einen langen Ball unterschätzte, auf 4:0.