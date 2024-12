FC Hennef 05 verteidigt den Titel beim Siegburger Hallenmasters

– Foto: Charly Becherer

Mit der elften Auflage des vom Siegburger SV 04 organisierten Rhenag-Hallenmasters meldete sich ein traditionsreiches Hallenfußball-Event eindrucksvoll zurück. Weit über neun Stunden Budenzauber, 14 teilnehmende Mannschaften, 46 Partien und insgesamt 163 Treffer sorgten am Sonntag in der Vierfach-Turnhalle des Anno-Gymnasiums in Siegburg für beste Unterhaltung. Zum Abschluss eines packenden Turniertags setzte sich der favorisierte FC Hennef 05 nach einem hochdramatischen Finale mit 6:4 nach Neunmeterschießen gegen den SV Schönenbach durch und verteidigte damit seinen Titel erfolgreich.

Die Hennefer Mannschaft, die in der Mittelrheinliga beheimatet ist, spielte sich auch in diesem Jahr sehr effizient durch das Teilnehmerfeld. Dabei gelang es dem Team, im Halbfinale ein 2:3 gegen die SpVg. Porz noch in einen 5:3-Erfolg binnen der letzten zwei Minuten umzuwandeln. Parallel musste sich der Gastgeber Siegburger SV 04 mit einem 1:2 gegen den Bezirksligisten SV Schönenbach geschlagen geben, nachdem zunächst eine Führung bestanden hatte. Für den Ausrichter blieb am Ende ein achtbares 5:2 im Duell um Platz drei gegen Porz und damit Rang drei im Gesamtklassement. Finalsieger im Neunmeterschießen ermittelt

Im Finale traf der FC Hennef 05 auf den in diesem Turnierverlauf stark aufspielenden Bezirksligisten SV Schönenbach, der sich durch eine stabile Defensive und effektive Angriffsaktionen auszeichnete. In der regulären Spielzeit stand es nach Treffern von Ansgar Pflüger und Hajdar Shala auf Hennefer Seite sowie zwei Ausgleichstoren des oberbergischen Kontrahenten 2:2. Die Entscheidung fiel im Neunmeterschießen, in dem Hennefs Schützen fehlerfrei blieben. Eine starke Leistung zeigte zudem Hennefs Schlussmann Luca Wilsing, der gleich mehrere Neumeter parierte. Mit diesem Finalsieg verteidigte der FC Hennef 05 erfolgreich seinen Titel und nahm nicht nur die Siegprämie von 1.000 Euro mit, sondern auch viel Selbstbewusstsein für die nächsten Aufgaben. Die Schönenbacher, die die Halle als Zweitplatzierte verließen, erhielten 500 Euro für ihre starke Vorstellung. Platz drei und damit 250 Euro gingen an den Siegburger SV 04, der sich im Mittelrheinliga-internen Duell gegen Porz durchsetzte. Außerdem erhielten einzelne Spieler Auszeichnungen für besondere Leistungen: Ishak Adahchur (elf Tore) als bester Torschütze, Michael Vogel als stärkster Torwart und Dugukan Tasli (SpVg. Porz) als herausragender Feldspieler.