FC Gütersloh verpflichtet Führungsspieler aus der Regionalliga Bayern

Sportchef Rob Reekers (links) mit Kevin Hingerl. – Foto: FC Gütersloh

Regionalligist FC Gütersloh kann in der Spielzeit 2026/27 auf einen echten Routinier setzen. Vom bayrischen Regionalligisten TSV Buchbach kommt der 32-jährige Kevin Hingerl. Der Innenverteidiger hat sich dort in den vergangenen zweieinhalb Jahren auch als Co- und Athletik-Trainer extrem verdient gemacht und bringt nach der gestrigen Trainerentlassung die Spielzeit als Interimscoach über die Bühne.

Möglich wurde der Transfer, weil der gebürtige Münchner mit seiner aus Ostwestfalen stammenden Frau seit Dezember in Paderborn lebt. In seiner langen Karriere hat Hingerl, der bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet worden ist, bislang genau 300 Partien in der Regionalliga Bayern für den TSV Buchbach, den SV Wacker Burghausen und Türkgücü München absolviert. In ganz jungen Jahren stand er zudem für Unterhaching in 24 Drittliga-Partien auf dem Feld.

„Wir hoffen, dass er mit seiner Erfahrung auch unsere jungen Spieler führen und lautstark coachen wird. Da können wir noch wachsen, und uns einander unterstützen auf dem Feld. Kevin ist ein Spieler, der auch im Aufbau sehr gut ist. Mit dem, was er erlebt hat, wird er uns gut tun“, ist FCG-Trainer Julian Hesse zuversichtlich.