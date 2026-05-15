FC Gütersloh holt Talent vom DSC Arminia Bielefeld

Güterslohs Sportlicher Leiter Rob Reekers (rechts) mit Niklas Möllers – Foto: FC Gütersloh

Erstmals konnte der DSC Arminia Bielefeld im vergangenen Sommer wieder eigene Talente, die viel U17- und U19-Bundesliga-Erfahrung besitzen, über eine eigene U21 an den Seniorenbereich heranführen. Der 19-jährige Niklas Möllers unterschrieb vor einem Jahr einen Profivertrag bei der Arminia und entwickelte sich in der U21 schnell zum Stammspieler. 22 Oberliga-Partien absolvierte der Innenverteidiger und erzielte zudem vier Tore. Nun bekommt das Defensiv-Talent nach acht Jahren in Bielefeld seine Chance beim Regionalligisten FC Gütersloh.

„Niklas ist ein junger talentierter Spieler aus der Region. Für sein Alter hat er schon eine gute Physis. Im Probetraining hat er bei uns einen guten Eindruck hinterlassen. Niklas ist sicher auch ein Spieler, der auch ein wenig Zeit benötigt. Ich glaube, dass es für beide Seiten Sinn macht, denn er kommt bei uns aus der Gegend und hatte eine gute Ausbildung“, ist Trainer Julian Hesse von dem Neuzugang überzeugt.

Möllers ist nach Kevin Hingerl (TSV Buchbach) die zweite Neuverpflichtung des FCG für die kommende Saison.