FC Gießen reist mit viel Unterstützung nach Offenbach

Gießen. Wenn Vereine den Sprung in die Fußball-Regionalliga Südwest geschafft haben, dann kommt sehr schnell als Antwort auf die Frage, worauf die Vorfreude besonders groß ist: das Auswärtsspiel auf dem Bieberer Berg. Für den FC Gießen ist es am Freitagabend so weit, der Neuling gastiert beim traditionsreichen früheren Bundesligisten in einem bundesligareifen Stadion (Anstoß 19 Uhr). Und bei einem Aufstiegsanwärter vor der größten Kulisse dieser Saison, denn bisher besuchten im Durchschnitt satte 7500 Zuschauer die Heimspiele des OFC.