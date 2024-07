FC Gießen bereitet sich mit Doppelspieltagen auf Saison vor

Gießen. Doppelspieltage an den Wochenenden sind die Fußballer von Regionalligist FC Gießen in der Vorbereitung bereits gewöhnt, allerdings steigen die Anforderungen mit den beiden Gegnern diesmal noch. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen im heimischen Waldstadion die Sportfreunde Siegen (Anstoß 13.30 Uhr). Der frühere Zweitligist gehört aktuell der Oberliga Westfalen an und beendete die Vorsaison als Rangsiebter, in der Jahresrangliste 2024 stand gar Platz drei zu Buche.