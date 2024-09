FC Fortuna Schlangen gewinnt gegen TuS Kachtenhausen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.30 Uhr

Austragungsort: Schlangen

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: FC Fortuna Schlangen gegen TuS Kachtenhausen 4:1 (2:1)

Schlangen. Diese Partie dürfte Kachtenhausen-Trainer Alexander Rau nicht erfreuen: Beim Aufeinandertreffen mit der FC Fortuna Schlangen muss sich sein Team 4:1 geschlagen geben.

Die Schlangener Hausherren legen schnell vor. Dank Tom Heise liegt das Team bereits in Minute zehn vorne. Wenige Minuten später klingelt es schon wieder im Kasten. Wir sehen das Gegentor durch Mathis Fichna (14). Innerhalb der nächsten Minuten greift der Schiri in die Tasche. Der TuS Kachtenhausen kassiert einmal Gelb. Gabriel Bailman trifft für Schlangen in Minute 30 und Bryan Ratnasingam in Minute 74. Es steht 3:1 für die FC Fortuna Schlangen.

Im Laufe der folgenden Minuten muss der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die FC Fortuna Schlangen kassiert noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt haben.

In der Nachspielzeit gelingt es der FC Fortuna Schlangen dann noch einmal: Im letzten Moment kickt Fabian Myrtezai den Ball mit Erfolg über die Linie und kann den Abstand zum 4:1 erweitern. Damit ist der Erfolg der Schlangener gesichert (92). Platz vier gehört ihnen. Die Kachtenhausener rutschen auf Platz fünf ab.

Die Aufstellungen: FC Fortuna Schlangen - TuS Kachtenhausen

FC Fortuna Schlangen: Erik Ole Göbel (16), Luca Heise (2), Artur Wiegel (7), Tim Wiegel (8), Gabriel Bailman (18), Tom Heise (19), Fabian Myrtezai (20), Christoph Franke (6), Kevin Jay Baumeister (24), Dennis Schäferjohann (1), Til Max Kottmann (9)

TuS Kachtenhausen: Artur Andrejew (33), Tobias Schaad (6), Tobias Prib (21), Sören Rottschäfer (10), Jonas Schmidt (27), Alex Wall (23), Jürgen Rau (20), Mathis Fichna (8), Jan Filbert (9), Daniel Greb (4), Jan Hilbrink (14)

Schiedsrichter: Martin Thorwesten (Bielefeld)

Assistent: Jens Riepenhausen

Assistent: Patrick Köhler



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.