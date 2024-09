FC Ezidxan Minden sichert sich knappen Erfolg gegen TuS Kleinenbremen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Minden

Wettbewerb: Kreisliga A Minden

Spieltag: 6

Spielbericht: FC Ezidxan Minden gegen TuS Kleinenbremen 1:0 (0:0)

Minden. Eine torarme Partie liefern sich die Teams von Barzan Barghash und Matthias Kulisch auf dem Mindener Sportplatz Besselgymn. am Sonntag.

Das Spiel kommt nur langsam in Gang. Die erste Halbzeit verläuft torlos und die Teams gehen 0:0 in die Pause. Endlich, 18 Minuten nach dem Start in die zweite Halbzeit, bringt Drison Kraja den Gastgeber in Führung (63).

Beide Teams wechseln in der verbleibenden Spielzeit nochmal aus. Alan Jalal Khdeda Khdeda wird eingesetzt für Ezzat Jalal Khdeda und Anwar Coskun für Elsaid Hepaj. Auf der Gastseite verlassen Dilbirin Hamo für Finn Jannis Hilgendorf und Pascal Gunjaca für Matthias Kulisch den Platz. Auszahlen tut es sich leider nicht.

Es bleibt bei einem Tor. Der FC Ezidxan Minden geht zufrieden vom Feld.

Die Kleinenbremer rutschen auf Platz neun ab.

Die Aufstellungen: FC Ezidxan Minden - TuS Kleinenbremen

FC Ezidxan Minden: Fadel Ossi (18), Marco Damoni (24), Elsaid Hepaj (6), Ezzat Jalal Khdeda (16), Kamil Kasso (17), Firas Khalaf (14), Wisam Kassim Said (10), Hoger Dawood (21), Drison Kraja (25), Ivan Mahmud Bro (1), Abdul Rashid Abubaker (9)

TuS Kleinenbremen: Dillovan Hamo (10), Patrick Sieg (28), Nico Varchmin (95), Marvin Stahlhut (9), Iven Schütte (23), Geoan Kanjo (12), Justin Schaak (6), Faruq Hamo (7), Lucas Römmling (5), Pascal Gunjaca (22), Dilbirin Hamo (17)

Schiedsrichter: Fabian Niehus (Bad Oeynhausen)

Assistent: Nezar Chako

Assistent: Giuseppe D'Oria



Themenseite: Kreisliga A Minden

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.