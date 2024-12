FC Energie Cottbus landet gegen Spvgg Unterhaching einen 2:0-Heimsieg

Bei angenehmen 7°C und Sonnenschein begannen beide Teams mit einer munteren Spielweise. Die erste Torannäherung verbuchten die Hausherren, als ein Eckball gefährlich auf den kurzen Pfosten flog. Nach einer kleinen Unsicherheit packte Schlussmann Heide sicher zu (2.). Die Gäste ließen sich nicht lange bitten und kamen aus dem Spiel heraus zur ersten Tormöglichkeit. Kügel flankte am Strafraum rein und Adu verfehlte per Kopf das FCE-Tor denkbar knapp (3.). In den weiteren Minuten hatte Energie eine größere Ballbesitzphase, ohne dabei richtig gefährlich vor dem gegnerischen Kasten zu sein. Die Unterberger-Elf kam immer wieder nadelstichartig in die Spitze. So musste Bethke einen gefährlichen Torabschluss von Skarlatitis zur Seite abwehren (14.). In der Folge tat sich der FCE bei der Kreativität etwas schwer. Dafür absolvierte man ein hohes Laufpensum. Die Führung der Hausherren kam nach einem Steckpass zustande. Krauß erhielt den Ball, zog leicht nach innen und beförderte den Ball ins rechte Eck (26.). Später gab es ein wenig Unruhe und Unsicherheit im FCE-Strafraum. Jedoch wurde eine Abseitsposition angezeigt (40.). Kurz vor der Halbzeit verpasste Thiele das 2:0 zu erzielen, als die Gäste den Ball im Spielaufbau verloren hatten (43.).



Unterhaching hilft beim zweiten Treffer mit - Energie nun souveräner



Munter ging es gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs weiter. Halbauer beförderte einen flachen Pass in den Strafraum. Anschließend wollte Hoops klären, pfälschte aber per Bogenlampe ins eigene Tor ab (49.). Danach wäre das 3:0 möglich gewesen. Halbauer setzte Krauß ein, der im Strafraum seinen Gegenspieler abschüttelte, aber an Schlussmann Heide scheiterte (54.). Auf der Gegenseite wären die Gäste beinahe zum 1:2-Anschlustreffer gekommen. Kügel setzte aber den Ball aus Nahdistanz über das FCE-Tor (58.). Später beförderte Pronichev das Spielgerät an den rechten Pfosten, wo Schlussmann Heide mit einer Glanzparade zur Tat schritt (71.). Auch Thiele machte Bekanntschaft mit dem Pfosten. Nach einem Eckball traf er per Kopfball den linken Pfosten (78.). Unterhaching versuchte immer wieder den Anschluss zu finden, konnte sich aber gegen die hoch konzentrierte FCE-Abwehr nur schwer durchsetzen.



Fazit: Energie tat sich phasenweise gegen Unterhaching schwer. Im weiteren Verlauf bekam das Spiel mit viel Laufpensum und Leidenschaft in den Griff. Auch in der Höhe ein verdienter Sieg.



Die kommenden Aufgaben beider Kontrahenten:



Energie Cottbus: Samstag; 07. Dezember 2024, Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim.

SpVgg Unterhaching: Samstag; 07. Dezember 2024, Heimspiel gegen Hannover 96 II.