FC Energie Cottbus erwartet Dynamo Dresden im Derby

Sa., 25.01.2025, 14:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie SG Dynamo Dresden SG Dynamo 14:00 live PUSH

Energie gegen Dynamo hat die Fans bei beiden Lagern schon immer elektrisiert. Und jetzt erst recht, da der Erste und Zweite der Tabelle gegeneinander spielen. Mit 44 Treffern ist Energie die Torfabrik der Liga. Dynamo steht mit 40 Treffern auf Platz 3 dieser Statistik. Rein tabellarisch hat Energie zwei Punkte Vorsprung auf die Sachsen. Ein Remis würde schon zur Verteidigung der Tabellenführung reichen.





Energie mit Traumstart in die Rückrunde – Dresden musste sich geschlagen geben



Die Wollitz-Elf siegte taktisch klug mit 2:0 in Bielefeld und erzielte in der Frühphase der jeweiligen Halbzeiten die Tore. Dadurch dürfte das Selbstvertrauen für das Derby noch mehr steigen. Dresden musste sich indes mit 2:3 im Heimspiel gegen Viktoria Köln geschlagen geben und lag nach 25 gespielten Minuten mit 0:2 in Rückstand. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer markierte Köln das 1:3 (76.). Kutschke konnte nur noch auf 2:3 verkürzen (86.).



Große Historie zwischen beiden Clubs



Dieses Duell hat eine lange Geschichte und geht bis in das Jahr 1973 zurück. In der DDR-Oberliga musste sich der FCE mit 1:2 geschlagen geben. In dieser Liga konnte Energie nie gewinnen. Das beste Ergebnis war zweimal ein 1:1 in der letzten DDR-Oberliga-Saison 1990/1991. Dabei mussten die Cottbuser im Rückspiel in Dresden den Ausgleich in der 90. Spielminute hinnehmen und scheiterten so denkbar knapp, den ersten Sieg gegen Dynamo einzufahren. Eben solchen gab es erst 1996/1997 in der damaligen drittklassigen Regionalliga Nordost, als die Lausitzer mit 2:1 in Dresden gewannen. In der 2. Bundesliga gab es dieses Duell zwischen den Jahren 2004 und 2014 zehnmal. Energie siegte dabei in vier Duellen und spielte dreimal Remis. Drei Duelle gingen knapp verloren.



Beide Teams mit Verletzungssorgen



Pele Wollitz muss derzeit auf vier Spieler verzichten. Dabei wird Timmy Thiele wegen seiner Bronchitis noch länger ausfallen. Yannik Möker hat noch immer Oberschenkelprobleme und Janis Juckel leidet an Sprunggelenkverletzung. Der Neuzugang Erik Tallig hat noch Trainingsrückstand. Bei Dresden fallen drei Spieler aus. So muss Thomas Stamm derzeit auf Jonas Sterner (Knöchelverletzung), Vinko Spina (Oberschenkelverletzung) und Jonas Oehmichen (Schulterverletzung) verzichten.



Dennoch wird es ein Derby mit vollem Haus. Da ist praktisch jeder Spieler der jeweiligen Teams heiß, wenn es darum geht, im Spieltagskader nachzurücken.