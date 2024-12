FC Empor Weimar 06 Vorschau auf Wochenende 30.11.-01.11.2024

Nach der bitteren Heimniederlage zuletzt steht das Derby gegen den Lokalrivalen SC 1903 Weimar II an. Es wird wieder auf Kleinigkeiten ankommen, wer den Sieg einfahren wird. Auch hier ist um 10:30 Uhr auf dem Weimarer Lindenberg Anstoß.

D-Junioren Kreisliga 9.Spieltag Sonntag 9 Uhr, Lindenberg Kunstrasenplatz

Derbyzeit auch bei den D-Junioren! Wir empfangen den VfB Oberweimar II und wollen im letzten Heimspiel des Jahres den zweiten Tabellenplatz absichern. Es wird nicht ganz einfach gegen den Tabellendritten, der ebenfalls versuchen wird zu punkten. Bereits um 9:00 Uhr ist Anpfiff.

Kreisoberliga 15.Spieltag, Sonntag 14 uhr

Für unsere Pokalhelden geht es am Sonntagnachmittag im Ligaalltag weiter. Beim FSV Gräfenroda sind wir in Geratal zu Gast. Die Gastgeber schwächeln zuletzt und konnten von den letzten acht Pflichtspielen nur zwei gewinnen – zuvor waren sie deutlich stärker und hatten alle Spiele gewonnen. Mit dem Rückenwind des 3:2-Siegs nach Verlängerung in Haarhausen und viel Selbstvertrauen wollen wir auch in der Liga weiter Punkte sammeln. Dafür wird erneut 100 % Einsatz benötigt. Christian Langbein (aus Großschwabhausen) bittet die Mannschaften um 14 Uhr auf den Kunstrasenplatz.