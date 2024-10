FC Empor Weimar 06 Vorschau auf Wochenende 26.27-.10

Die Erste will ihre Erfolgsserie ausbauen, während die B2 den Bock umstoßen möchte. Die Zweite muss sich zudem im Derby in Gaberndorf beweisen.

Endlich mal gewinnen wollen im Kellerduell die Gastgeber aus Klettbach sowie unsere B2-Jungs. Beide Teams konnten bisher keine Punkte ergattern und streben nun den ersten Sieg an. Welches Team kann den Bock umstoßen? Ab 11 Uhr ertönt der Anpfiff durch Arjen Poller aus Niedergrunstedt.

B-Junioren Kreisoberliga 5.Spieltag Samstag 12 Uhr

Als Favorit reist die B1 nach Haarhausen und will die Pokalpleite zuletzt beim Spitzenreiter dieser Liga vergessen machen und wieder dreifach punkten. Haarhausen hingegen peilt den zweiten Heimsieg der Saison an.

Kreisoberliga 10.Spieltag Samstag 14 Uhr, Wimaria Stadion

Eine kleine Erfolgsserie verzeichnet aktuell die Elf von Nico Teubert und Co-Trainer Philipp Dummer, denn seit immerhin sechs Pflichtspielen haben wir nicht mehr verloren. Jetzt kommt mit der SG Schwarzatal eine kampfstarke Truppe zu uns. Die Gäste, die mit einem 3:1-Sieg im Pokal beim VfB Oberweimar zu uns reisen, wollen nach zuletzt sieben sieglosen Punktspielen endlich wieder punkten. Doch unser Selbstvertrauen ist gestiegen, und wir wollen jedenfalls alles raushauen, um einen Heimsieg zu holen. Um 14 Uhr ertönt im Wimaria-Stadion der Anstoß.

C-Junioren Kreisliga 5.Spieltag, Samstag 14:30 Uhr, Lindenberg Kunstrasenplatz

Auch unsere C1-Junioren kehren in den Ligaalltag zurück. Beim VfB Oberweimar, wo man vor einigen Wochen an gleicher Stelle im Kreispokal klar verlor, will man es diesmal besser machen. Der Anstoß erfolgt am Samstag erst um 14:30 Uhr.

E-Junioren Kleinfeldliga 4.Spieltag Sonntag 9 Uhr

Die E2 und E3 der Gäste kehren nach den Ferien erstmalig auf den Platz zurück, um weitere Punkte zu erkämpfen. Die Gäste, die etwas besser gestartet sind als wir, gehen als klare Favoriten in dieses Spiel.

D-Junioren Kreisliga 5.Spieltag Sonntag 10:30 Uhr

Aufgrund der Belegung durch das Funino-Turnier der F-Junioren tauschten unsere D2-Junioren das Heimspielrecht und gaben es im Hinspiel an Isseroda ab. Statt am Samstag spielen sie nun am Sonntag. Isseroda ist sehr gut in die Saison gestartet, daher wird unser Team einiges zu tun haben, wenn es punkten will.

D-Junioren Kreisliga 5.Spieltag Sonntag 10:30 Uhr, Wimaria Stadion

Beide Teams absolvierten in der Saison bereits Vorbereitungsspiel sowie ein Spiel im Kreispokal gegeneinander, und es ging dabei knapp zu. Es wird also auf Kleinigkeiten ankommen, wer das Spiel gewinnen wird. Doch unser Team dürfte nach dem 5:0-Erfolg zuletzt im Kreispokal mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen.

1.Kreisklasse Mitte 6.Spieltag Sonntag 14 Uhr

Als Außenseiter reisen wir zum Lokalrivalen SV Gaberndorf. Die Gastgeber, die auf ihrem kleinen Platz sehr heimstark sind und nur im Pokal knapp gegen den Kreisoberligisten Schöndorf eine Heimniederlage kassierten, gehen als Favoriten ins Spiel. Doch nachdem wir zuletzt spontan noch ein Testspiel absolvierten, werden wir versuchen, mit allem, was wir haben, dagegenzuhalten, um unser Minimalziel – einen Punkt in Gaberndorf – zu erreichen.