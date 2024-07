Du wirst automatisch weitergeleitet...

Es brennt im Strafraum vor dem Breidenbacher Torwart David Linneborn. Moritz Filipzik (links) kann in höchster Not vor Ederberglands Neuzugang Valentin Nasarov klären. Es brennt im Strafraum vor dem Breidenbacher Torwart David Linneborn. Moritz Filipzik (links) kann in höchster Not vor Ederberglands Neuzugang Valentin Nasarov klären. © Wilfried Hartmann

FC Ederbergland ist zu stark für den FV Breidenbach Teaser TURNIER: +++ Kahl & Schlichterle-Cup: Die Hinterländer ziehen im Duell der Verbandsligisten mal wieder den Kürzeren. Wetter und Nordkreis ziehen ins Viertelfinale ein und treffen aufeinander +++ Verlinkte Inhalte Ederbergland Breidenbach Burgwald-Ernsthausen. Der FV Breidenbach ist beim Fußballturnier um den Kahl & Schlichterle-Cup in Ernsthausen bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Der Verbandsliga-Rivale FC Ederbergland erwies sich am Donnerstagabend wieder mal einen Tick zu stark für die 1:2 unterlegenen Hinterländer. Das Viertelfinale erreicht hat hingegen Gruppenligist VfB Wetter, der hier am Freitag um 18.40 Uhr auf A-Ligist SG Nordkreis trifft. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.