FC Eddersheim verpflichtet Yilmaz-Nachfolger

Hattersheim. Der FC Eddersheim hat einen Nachfolger für "Ibo" Yilmaz gefunden. Nils Fischer wechselt von Ligakonkurrent Rot-Weiß Walldorf an die Staustufe. Beim Testspiel am Samstag in Hamburg gegen den Bundesliga-Unterbau des FC St. Pauli (Endstand 1:1) stand der 30-jährige Stürmer bereits in der Startelf.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Für uns ein Jackpot", freut sich Vorsitzender Erich Rodler über die Verpflichtung. Das letzte Spiel für Walldorf absolvierte Fischer am 24. August vergangenen Jahres - eine Ablösesumme musste der FCE deshalb nicht zahlen.
"Ich wollte ihn schon mehrfach verpflichten", verrät Rodler. Nachdem im Herbst klar war, dass Fischer Walldorf verlassen wird, hielt er sich bei anderen Vereinen fit, ehe nun der Winter-Wechsel nach Eddersheim folgte. "Wir sind sehr froh, dass er sich neben seinen anderen Optionen für uns entschieden hat und glauben, dass er genau der Stürmer ist, der uns in der Rückrunde weiterhelfen wird", sagt Rodler.
Eigentlich habe Fischer nach seinem Aus in Walldorf einen Wechsel in die Regionalliga angestrebt. Den Ausschlag gab schließlich die Perspektive beim FCE, der als Tabellenzweiter realistische Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga Südwest hat.
Dort spielte Fischer für Bayern Alzenau, RW Koblenz, Wormatia Worms, TSV Steinbach-Haiger, TSV Schott Mainz und zuletzt für die SG Barockstadt Fulda Lehnerz. In 141 Regionalligaspielen erzielte der Mittelstürmer 35 Tore. Nun soll der 30-Jährige in die großen Fußstapfen von "Ibo" Yilmaz treten, der bekanntlich zum SV Hummetroth gewechselt ist. "Er gibt uns nochmal eine ganz andere Komponente, auch wenn er nicht der selbe Spielertyp wie Yilmaz ist", beschreibt Rodler Fischer als abschlussstarken Stürmer mit einem guten Anlaufverhalten. Weitere Neuverpflichtungen seien nicht geplant. Mit Seok-Min Park hatte der FCE im Laufe der Hinrunde ohnehin einen neuen Spieler dazugewonnen.