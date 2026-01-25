FC Eddersheim verpflichtet Yilmaz-Nachfolger

Hattersheim. Der FC Eddersheim hat einen Nachfolger für "Ibo" Yilmaz gefunden. Nils Fischer wechselt von Ligakonkurrent Rot-Weiß Walldorf an die Staustufe. Beim Testspiel am Samstag in Hamburg gegen den Bundesliga-Unterbau des FC St. Pauli (Endstand 1:1) stand der 30-jährige Stürmer bereits in der Startelf.

"Für uns ein Jackpot", freut sich Vorsitzender Erich Rodler über die Verpflichtung. Das letzte Spiel für Walldorf absolvierte Fischer am 24. August vergangenen Jahres - eine Ablösesumme musste der FCE deshalb nicht zahlen.

FCE war an Stürmer schon länger dran

"Ich wollte ihn schon mehrfach verpflichten", verrät Rodler. Nachdem im Herbst klar war, dass Fischer Walldorf verlassen wird, hielt er sich bei anderen Vereinen fit, ehe nun der Winter-Wechsel nach Eddersheim folgte. "Wir sind sehr froh, dass er sich neben seinen anderen Optionen für uns entschieden hat und glauben, dass er genau der Stürmer ist, der uns in der Rückrunde weiterhelfen wird", sagt Rodler.

Eigentlich habe Fischer nach seinem Aus in Walldorf einen Wechsel in die Regionalliga angestrebt. Den Ausschlag gab schließlich die Perspektive beim FCE, der als Tabellenzweiter realistische Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga Südwest hat.