FC Eddersheim: Umbruch in der Abwehrzentrale steht an

Zur neuen Saison beim FC Eddersheim am Ball: Anthony Letica. – Foto: Stefan Tschersich (Archiv)

Weil erst Anfang Juni feststeht, in welcher Liga der FCE kommende Saison antreten wird, muss quasi ein Team zusammengestellt werden, das in dieser Besetzung sowohl fünft- als auch viertklassig unterwegs sein könnte. Vor allem in der defensiven Zentrale herrscht großer Handlungsbedarf. Kapitän Jörg Finger, der seit Anfang März aus privaten Gründen nicht mehr Teil der Mannschaft ist, wird den Verein zum Saisonende verlassen. Auch Benedict Klimmek, der nach Hamburg zieht und sich in der Hansestadt einem Fünftligisten anschließen wird, zählt in der neuen Saison nicht mehr zum Kader. Ferner wird Patrick Schur sein Auslandssemester in Kanada absolvieren und vier Monate nicht einsatzfähig sein.

Neben Maxi Thomasberger, der als einziger etatmäßiger Innenverteidiger bleiben wird, haben die FCE-Verantwortlichen zwei weitere "IVs" verpflichtet. Von Türk Gücü Friedberg kommt Anthony Letica an die Staustufe. "Ihn haben wir schon lange auf dem Schirm, aus meiner Sicht ein Spieler, der ein bisschen unter dem Radar lief, total spielintelligent und einer der besten Verteidiger der Hessenliga ist", beschreibt Weber den Neuzugang. Das Innenverteidiger-Trio komplettiert ferner Julian Donges. Ausgebildet im Nachwuchs von Rot-Weiß Frankfurt und dem SV Darmstadt, spielte der 21-Jährige in der Vorsaison für die U21 der Lilien in der Hessenliga, ehe er sich diese Saison dem SV Gonsenheim anschloss und 23 Partien in der Oberliga absolvierte, die meisten davon von Beginn an. "Ein super talentierter Verteidiger mit sehr guter Spieleröffnung und gutem Verhalten im Eins-gegen-Eins", sagt Carsten Weber.

Um Patrick Schur in Teilen der Hinrunde zu ersetzen, soll außerdem noch ein weiterer Spieler kommen, der sowohl in der Mittelfeldzentrale, als auch in der Verteidigung spielen kann. Dieser wird, ebenso wie einige weitere Neue, wohl kommende Woche fix werden, lässt der sportliche Leiter Erich Rodler anklingen. Neben Donges wechselt, wie bereits berichtet, auch Robin Hofmann vom SV Gonsenheim zum FCE.