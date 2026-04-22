Robin Hofmann wechselt zum FC Eddersheim

Robin Hofmann dribbelt kommende Saison für den FC Eddersheim. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Hattersheim/Mainz. Drei Siege au den verbleibenden sechs Partien braucht der FC Eddersheim noch, um sicher Vizemeister der Hessenliga zu werden und sich die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest zu sichern. Während hinter den Kulissen die Vorstandscrew um Erich Rodler und Christopher Reuter an den Rahmenbedingungen für eine mögliche Viertklassigkeit arbeiten, läuft auch die Kaderplanung weiter voran. Denn nun ist der Wechsel von Robin Hofmann zum FCE offiziell.

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Der 21-Jährige wechselt vom Mainzer Oberligisten SV Gonsenheim an die Staustufe, war in den Spielzeiten zuvor bei den TuS Hornau in der Verbands- und Hessenliga unterwegs und hatte als Spieler bereits erste Berührungspunkte mit seinem künftigen Club. "Er ist uns damals aufgefallen, hat eine gute Geschwindigkeit, ist laufstark. Dazu wohnt er in der Nähe - den Anspruch sollten wir schon haben, dass Spieler, die in der Nähe wohnen und das Anforderungsprofil erfüllen, auch bei uns Hessenliga spielen", sagt Erich Rodler. Gerade auf der offensiven Außenbahn besteht im Hinblick auf den Sommer bei den Eddersheimern Handlungsbedarf. Der Abgang von Dominik Wüst im Winter wurde nicht eins-zu-eins kompensiert, dazu müsse der Verein die Entwicklung bei Angel Arthee abwarten, sagt Rodler. Noch immer hat der mauritianische Nationalspieler nicht für die kommende Saison zugesagt.