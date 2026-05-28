FC Dübendorf präsentiert neue Trainer

Beim FC Dübendorf kommt es auf die kommende Saison hin zu mehreren personellen Veränderungen auf der Trainerposition. Neu übernimmt Alis Murati die erste Mannschaft des Noch-Interregio-Vereins aus dem Glattal. Zudem erhält auch die in der 3. Liga spielende zweite Mannschaft einen neuen Cheftrainer.
Der bald 42-jährige Murati ist in Dübendorf kein Unbekannter. Der gebürtige Brüttiseller trug während seiner Aktivkarriere bereits zweimal das Trikot des FCD.
Als Spieler schaffte er es bis in die 1. Liga und absolvierte für den FC Thalwil über 100 Partien. Dort bekleidete er zudem das Captainamt und stellte seine Führungsqualitäten unter Beweis.
Nach dem Karriereende sammelte Murati ab Anfang 2021 erste Trainererfahrungen bei SC YF Juventus – zunächst als Assistenztrainer in der Promotion League und später in der 1. Liga. Seit dieser Saison betreut er die Zweitliga-Frauen von Südost Zürich, die sich weiterhin Hoffnungen auf den Aufstieg machen dürfen.
FCD-Präsident Markus Herzog wird auf "zo-online.ch" mit den Worten zitiert, Murati habe «als aufstrebender Trainer überzeugt» und verfüge dank seiner Vergangenheit als Spieler über eine enge Verbindung zum Verein.
Murati folgt auf Shaip Krasniqi, der die erste Mannschaft nach drei Jahren abgibt. Krasniqi hatte das Team nach dem Aufstieg in die 2. Liga interregional übernommen. Sportlich befindet sich der FC Dübendorf derzeit allerdings in einer schwierigen Situation: Drei Runden vor Saisonende liegt der Klub in der Gruppe 3 der 2. Liga interregional lediglich auf Rang 13 und steckt damit tief im Abstiegskampf.
Bei weiteren Punktverlusten am Samstag beim direkt über dem Abstiegsstrich klassierten Allschwil würde die Relegation des FCD definitiv.
Auch bei der zweiten Mannschaft kommt es zu einem Wechsel an der Seitenlinie. Die Dübendorfer Reserven, die in der Gruppe 4 der 3. Liga aktuell den 10. Tabellenplatz belegen und ein beruhigendes Polster auf die Abstiegsplätze besitzt, übernimmt Adnan Jasari für Valon Latifi.
Der 43-jährige Jasari bringt ebenfalls einen interessanten Hintergrund mit. Der frühere Offensivspieler galt einst als Talent beim FC Zürich und stand zwischenzeitlich sogar beim ungarischen Traditionsverein Ferencváros unter Vertrag. Dem FC Dübendorf ist er bereits als Spieler der 40+-Mannschaft verbunden.
Trainererfahrungen sammelte Jasari unter anderen bei Kosova und Thalwil.
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