FC Dübendorf präsentiert neue Trainer Früherer Spieler übernimmt beim interregionalen Zweitligisten von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 16:33 Uhr · 0 Leser

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Beim FC Dübendorf kommt es auf die kommende Saison hin zu mehreren personellen Veränderungen auf der Trainerposition. Neu übernimmt Alis Murati die erste Mannschaft des Noch-Interregio-Vereins aus dem Glattal. Zudem erhält auch die in der 3. Liga spielende zweite Mannschaft einen neuen Cheftrainer.

Der bald 42-jährige Murati ist in Dübendorf kein Unbekannter. Der gebürtige Brüttiseller trug während seiner Aktivkarriere bereits zweimal das Trikot des FCD. Als Spieler schaffte er es bis in die 1. Liga und absolvierte für den FC Thalwil über 100 Partien. Dort bekleidete er zudem das Captainamt und stellte seine Führungsqualitäten unter Beweis.