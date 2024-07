FC Deisenhofen: Schützenfest gegen VfB – Totopokal als "Generalprobe"

Vom Totopokal-Gastspiel seines FC Deisenhofen beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen am Samstag (14 Uhr) verspricht sich Trainer Andreas Pummer nicht nur das Weiterkommen, sondern auch letzte wichtige Erkenntnisse für den nahenden Bayernligaauftakt.

Das Blitzturnier mit den Unentschieden gegen Drittligist SpVgg Unterhaching (2:2) und Regionalligist FC Augsburg II (1:1) wertete Pummer durchaus positiv. „Aber als Trainer sieht man immer noch etwas, was man verbessern muss.“ Weniger gefiel dem 42-Jährigen, zumindest teilweise, der folgende Test beim Landesligisten VfB Forstinning - trotz des 7:2-Erfolgs. „Die erste Halbzeit war mehr als bescheiden“, sagt Pummer. 0:1 lag sein Team zur Pause zurück. „Aber darum macht man ja die Vorbereitung, um zu sehen: Wie weit ist jeder einzelne? Und da haben wir schon sehr gute Eindrücke bekommen.“

Nach dem Wechsel registrierte er dann auch positive Momente, etwa durch den nach einer Stunde beim Stand von 1:1 eingewechselten Marcel Schütz aus der U23. „Er hat sich aufgedrängt, hat zwei Tore geschossen, eines vorbereitet. Auch dieser Weg ist offen“, betont Pummer, dass nicht nur die direkt von den A-Junioren in den Kader aufgerückten Spieler ihre Chance bekommen, sondern auch jene aus der Zweiten Mannschaft.

Bestes Beispiel: Stephan Kopp, 21 wie Schütz, der nach der Jugend den Zwischenschritt über die U23 in Kauf nahm und sich in der vergangenen Saison dann endgültig als Bayernliga-Stammspieler etablierte. Gegen Forstinning demonstrierte er seine Qualitäten: Auch er kam in der 60. Minute und traf sogar dreimal. Die weiteren Treffer erzielten Georg Jungkunz und Yasin Yilmaz.

Vor Garmisch zeigt Pummer Respekt: „Eine absolut gute Mannschaft, ich kenne Trainer Florian Heringer und weiß, welche Aufgabe da auf uns zukommt. Aber wenn wir unsere Leistung bringen, sehe ich gute Chancen.“ Verzichten muss der Coach wohl gleich auf drei Stürmer: Tobias Seidl und Vincent Bürstner sind verletzt, auch Lukas Kretzschmar ist angeschlagen. (um)