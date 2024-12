FC Carl Zeiss Jena mit Offensivfeuerwerk, Hallescher FC bleibt dran

In Babelsberg erlebten die Zuschauer ein Spiel, das vor allem in der Schlussphase für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Der ZFC Meuselwitz ging in der 33. Minute durch Johannes Pistol in Führung. Im weiteren Verlauf wurde Meuselwitz durch die Gelb-Rote Karte für Nils Schätzle in der 57. Minute dezimiert, was Babelsberg offensiv zunehmend in Vorteil brachte. Dennoch hielt Meuselwitz lange dagegen, ehe Darijan Silic in der achten Minute der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleich erzielte. Babelsberg bleibt nach dem Unentschieden im unteren Tabellenmittelfeld, während Meuselwitz seine Position im Mittelfeld stabilisiert.