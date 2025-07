FC Büderich verpflichtet Ex-MLS-Profi

Der FC Büderich hat einen neuen Offensivspieler, den am Niederrhein wohl einige kennen dürften: Gordon Wild wechselt zum Oberliga-Klub. Der bald 30-Jährige hat in seiner Laufbahn viel erlebt, spielte unter anderem für LA Galaxy in der amerikanischen Profi-Liga MLS. Nun schlägt er am Eisenbrand das nächste Kapitel seiner fußballerischen Laufbahn auf.

Zunächst lief Wild für Charleston Battery in der 2. Liga auf, dann ging es zum MLS-Klub Altanta FC, mit dem er den MLS-Cup und den US-Open-Cup gewann. Zum Debüt in der höchsten amerikanischen Liga kam der Kreativspieler allerdings erst nach einem erneuten Abstecher in die 2. Liga, in der er sich mit zehn Toren und drei Vorlagen 2020 für einen Transfer zu LA Galaxy empfahl. Dreimal kam er im Team, in dem auch Chicharito spielte, zum Einsatz, ehe es erneut in die 2. Liga und dann zurück nach Deutschland ging.

Diese Odyssee ging in seiner Heimat weiter, schließlich spielte er zwischen 2022 und 2025 für den MSV Duisburg, Rot-Weiß Erfurt, 1. FC Bocholt, TuS Bövinghausen, TVD Velbert und die SG Berod/Wahlrod/Lautzert/Oberdreis. Übrigens haben sich Weggen und Wild schon vor Büderich gekannt, denn Wild spielte gemeinsam mit Weggen in der Baller League - und nun auch beim FCB. Für seinen neuen Klub hat er bereits auf dem Platz gestanden und die Testspiele gegen die SG Unterrath (1:1) und den DV Solingen (2:3, ein Tor) bestritten. Schon am Mittwoch geht es mit dem Heimspiel gegen die SG Benrath-Hassels weiter, ehe am 10. August schon das erste Pflichtspiel gegen den VfL Repelen im Niederrheinpokal ansteht.