FC Büderich gegen TSV Meerbusch: Vertauschte Rollen im Lokalderby

Derby-Zeit in der Oberliga Niederrhein: Am Samstag um 17 Uhr empfängt der FC Büderich 02 den TSV Meerbusch am Eisenbrand. Die Rollen sind dabei etwas vertauscht. Während der FCB seine gute Premiere-Saison in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse bislang mehr als bestätigt und derzeit auf Platz sechs steht, liegt der TSV, der über ein deutlich höheres Budget verfügt als sein Stadtrivale, mit sieben Punkten dahinter auf Rang elf.

Zuletzt kam sein Team – allerdings stark ersatzgeschwächt – mit 1:5 gegen die SSVg Velbert unter die Räder. „Wir können diese Niederlage einordnen und haben sie daher schnell abgehakt. Am Samstag werden wir uns wieder anders präsentieren“, meint Siebenbach. Die personelle Lage ist aber immer noch angespannt. Zwar kehrt Kevin Weggen zurück, dafür wackeln Leistungsträger wie Justin Möllering, Lukas van den Bergh und Toni Munoz-Bonilla. „Die Voraussetzungen könnten besser sein, aber wir werden alles geben, das Spiel trotzdem zu gewinnen“, so Siebenbach.

Für TSV-Coach Samir Sisic ist es das erste Lokalduell. Er übernahm im April das Zepter, nachdem sich der Club damals – nach einem 0:1 gegen Büderich – von Vorgänger Kevin Kreuzberg getrennt hatte. „Ein Derby muss jeden Spieler, Trainer und Zuschauer anzünden. Bei diesen Spielen liegt immer eine gewisse Spannung in der Luft“, sagt Sisic. Nach sieben Punkten und nur einem Gegentor aus den letzten drei Partien kann sein Team mit Zuversicht hineingehen. „Neben einer guten defensiven Stabilität haben wir derzeit eine gute Ballsicherheit, weswegen wir in weniger Konter laufen“, betont der 46-Jährige.

Genau darauf werde es auch am Samstag ankommen. „Der FCB hat eine sehr homogene Mannschaft, die die Last auf viele Schultern verteilt. Sie zeichnen sich durch eine hohe Mentalität sowie Intensität aus und sind nur schwer zu knacken“, sagt Sisic.

Ballah und Boldt wieder mit dabei

Umso froher sei er, dass in Jacob Ballah ein temporeicher und in Vincent Boldt ein durchschlagskräftiger Spieler wieder voll an Bord sind. Verzichten muss der TSV hingegen auf den erkrankten Kolja Pusch. „Sein Ausfall ausgerechnet im Derby schmerzt uns sehr, denn seit seiner Berufung auf die Sechs hat er unsere Spielqualität mit Ball sehr positiv beeinflusst“, bedauert Sisic.

In der Bezirksliga empfängt der OSV Meerbusch am Freitag um 20 Uhr den VfL Willich. Der TSV II trifft am Sonntag um 15 Uhr auf den 1. FC Grevenbroich-Süd. A-Kreisligist SSV Strümp ist um 14.30 Uhr zu Gast bei Hellas Krefeld. Die OSV-Frauen treten um 15 Uhr zum Landesligaduell beim SC Bayer Uerdingen an.