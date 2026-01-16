FC Blaubeuren glänzt: Blautaler Gold Ochsen Cup startet mit Statement

Der Blautaler Gold Ochsen Cup ist in Blaustein mit einem ersten Turniertag gestartet, der sofort den Ton setzte: kurz, hart, torreich. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie reichen in der Halle, um Abstände zu schaffen – und der 1. FC Blaubeuren hat diese Minuten am heutigen Freitag genutzt wie ein Team, das die Bühne kennt. In der Gruppe A dominierte Blaubeuren mit einer Mischung aus Wucht und Disziplin, während dahinter ein enges Ringen um die Plätze entbrannte.

Ein Auftakt, der keine Anlaufphase kennt

Der Turnierverlauf ist klar strukturiert: Am heutigen Freitag wurde die Gruppe A mit fünf Teams ausgespielt, die besten drei qualifizieren sich für die Endrunde. Die Spielzeit beträgt in der Vorrunde zehn Minuten, in der Finalrunde zwölf. Bei K.-o.-Spielen gibt es keine Verlängerung, entschieden wird dann im Neunmeterschießen – einzig das Finale kann eine fünfminütige Verlängerung bekommen. Gewertet wird nach Punkten, Tordifferenz, Toren und direktem Vergleich; beim besten Dritten der Gruppen B bis E ist sogar ein Losentscheid möglich. Schon diese Eckdaten erklären, warum jeder frühe Treffer und jeder unnötige Gegentreffer so schwer wiegt.

Gruppe A: Blaubeuren setzt die Maßstäbe

Der 1. FC Blaubeuren beendete den heutigen Freitagabend als Tabellenführer der Gruppe A mit 10 Punkten, 17:2 Toren und einer beeindruckenden Klarheit. Zum Auftakt stand ein 6:0 gegen KKS Croatia Ulm, danach folgte das 1:1 gegen den KSC Ehingen, ehe Blaubeuren mit einem 4:1 gegen den TSV Einsingen und einem 6:0 gegen den FC Blautal 2001 II nachlegte. Vier Spiele, drei Siege, ein Remis – und vor allem: nur zwei Gegentore. In einem Modus, in dem jede Minute zählt, war das nicht nur ein guter Start, sondern ein Statement.

Einsingen hält dagegen und bleibt im Rennen

Der TSV Einsingen schloss die Gruppe als Zweiter mit 9 Punkten und 9:8 Toren ab. Die Bilanz zeigt, wie eng die Spiele hinter dem Spitzenreiter waren. Einsingen begann mit einem 2:1 gegen den FC Blautal 2001 II, setzte ein 3:1 gegen KKS Croatia Ulm nach und gewann später auch das direkte Duell gegen den KSC Ehingen mit 3:2. Nur gegen Blaubeuren gab es ein 1:4 – ein Ergebnis, das die Grenze des Abends markierte, aber Einsingen nicht aus der Spur warf.

Ehingen bleibt stabil, aber ohne großen Durchbruch

Der KSC Ehingen landete mit 5 Punkten und 5:4 Toren auf Rang drei – und damit unter den Teams, die am Freitag weiterkommen. Das 1:1 gegen Blaubeuren war ein Ergebnis mit Gewicht, dazu kam ein 2:0 gegen den FC Blautal 2001 II und ein 0:0 gegen KKS Croatia Ulm. Die Niederlage gegen Einsingen (2:3) war der eine kleine Riss, der Ehingen den Sprung nach oben kostete, aber die Gesamtbilanz blieb solide.

Blautal 2001 II sammelt Punkte, aber zahlt Lehrgeld

Der FC Blautal 2001 II wurde Vierter mit 3 Punkten und 3:11 Toren. Das 2:1 gegen KKS Croatia Ulm brachte den einzigen Sieg, doch zuvor und danach gab es klare Niederlagen: 1:2 gegen Einsingen, 0:2 gegen Ehingen und 0:6 gegen Blaubeuren. Diese Ergebnisse zeigen die Härte des Turniers: Wer einmal ins Hintertreffen gerät, findet in der kurzen Spielzeit oft keinen Weg zurück.

Croatia Ulm kämpft, doch die Punkte bleiben aus

KKS Croatia Ulm beendete den Abend mit 1 Punkt und 2:11 Toren. Das 0:0 gegen Ehingen war der Moment, in dem Zählbares greifbar wurde, doch ansonsten war der Weg schwer: 0:6 gegen Blaubeuren, 1:3 gegen Einsingen und 1:2 gegen Blautal 2001 II. Die Zahlen sind deutlich, und sie spiegeln die Realität der Halle: Kleine Fehler werden in wenigen Aktionen bestraft.

Der Modus macht den Druck sichtbar

Die Dramaturgie des Gold Ochsen Cups führt vom heutigen Freitag in den Turnierkern am morgigen Samstag: Dann werden die Gruppen B bis E in vier Vierergruppen ausgespielt. Pro Gruppe qualifizieren sich die beiden Besten sowie der beste Gruppendritte für die Endrunde am Sonntag. Bereits am heutigen Freitag zeigte sich, wie wichtig Tore und Tordifferenz sind – Blaubeuren hat das genutzt, die Verfolger mussten kämpfen, und selbst ein Remis konnte über den Abend hinweg große Bedeutung bekommen.

Der Blick nach vorn: Samstag und Sonntag stehen bereit

Nach dem Auftakt geht es am morgigen Samstag weiter, wenn ab 16 Uhr die Gruppen B und C beginnen und ab 19 Uhr die Gruppen D und E folgen. Der Finaltag am Sonntag startet um 12 Uhr mit der Endrunde der Herren. Die Viertelfinals sind für 14:50 Uhr angesetzt, die Halbfinals beginnen um 16:26 Uhr. Danach folgen Platzierungsspiele, bevor um 17:18 Uhr das Spiel um Platz drei und um 17:31 Uhr das Finale angesetzt sind.