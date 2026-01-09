FC Bingöl holt serbischen Mittelfeldspieler aus Norderstedt

Der FC Bingöl absolviert in der Bezirksliga Hamburg Süd eine gute Runde und überwintert auf Rang vier mit Kontakt zur Spitze. Vorwärts-Wacker III hat zwar sieben Zähler mehr, aber in einem Halbjahr kann bekanntlich noch eine Menge passieren.

Mit dem 23-jährigen Bojan Lukic hat der Verein jedenfalls einen interessanten Spieler für das zentrale und offensive Mittelfeld vom FC Norderstedt verpflichtet, der in der Landesliga Hammonia für die Reserve bereits seine Torgefahr unter Beweis gestellt (28 Spiele, zwölf Tore). Laut FuPa-Datenbank hat er 2023/24 auch schon mal im Kader der Regionalliga-Mannschaft gestanden, blieb aber ohne Einsatz beim Prof-Klub. Mit reichlich Spielpraxis kann der serbische Mittelfeldspieler bei Bingöl sicherlich noch einen Schritt nach vorn machen und seinen Teil dazu beitragen, dass sein neuer Verein das beste Ergebnis seit der Bezirksliga-Meisterschaft 2020 erzielt.

Längere Vorbereitung für Mannschaften aus der Bezirksliga

Die Winterpause dauert für Bingöl übrigens etwas länger als beispielsweise für die Klubs aus der Oberliga Hamburg, die schon zum Monatsende wieder durchstarten und deshalb aktuell eine erschwerte Situation in der Vorbereitung haben – Generalabsage in Hamburg: Die Bezirksligisten sind erst ab Mitte Februar wieder im Einsatz, dann geht es für den FCB erstmal zum SV Uhlenhorst-Adler (15. Februar), ehe in der Woche drauf Dersimspor Hamburg zum Gast- und Topspiel gastiert.

