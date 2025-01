FC Bierstadt: Gute Hinserie trotz großem Umbruch

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2024 liegt hinter uns. In 2025 angekommen, starten die Fußballer momentan wieder so langsam mit der Vorbereitung. Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt.

Was lief gut und was lief schlecht?

Das Mannschaftsgefüge hat sich schnell gefunden, das Trainerteam konnte die jungen Neuzugänge schnell integrieren, sodass wir eine gute Hinserie gespielt haben. Bitter für unsere Mannschaft waren die Niederlagen gegen die Top-Teams der Liga, aber auch gegen die Teams auf Augenhöhe, wie z. B. am letzten Spieltag gegen Germ. Weilbach. Diese Leistungsschwankungen gilt es zu minimieren oder komplett zu vermeiden. Hierzu bedarf es aber noch Geduld, da es noch an Erfahrung und an der erforderlichen Stabilität fehlt.

Was hat sich im Vergleich zur Vorsaison geändert?

Die Kaderbreite ist geblieben, das wiederum garantierte eine sehr gute Trainingsbeteiligung. Die neuen jungen Spieler brachten viel frischen Wind und Tempo in die Einheiten und in unser Spiel, was einen gesunden Konkurrenzkampf entfachte, der alle Spieler fordert und fördert.

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant (Zu- und Abgänge)?

Jan Flemming schließt sich dem 1. SC Kohlheck an und Luka Maric geht zum SV Hajduk Wiesbaden.

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Die Weiterentwicklung der jungen Spieler in körperlicher, taktischer und spielerischer Hinsicht vorantreiben, um weiter in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben, fern ab von den Abstiegsplätzen.

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

Vorne ist es ein enger Dreikampf zwischen der SG Höchst, VFR Limburg, und dem Türkischen SV Wiesbaden. Hier entscheidet, wer den längsten Atem hat und das bessere Gesamtpaket darstellt.

Die Teams, welche derzeit im hinteren Tabellenbereich stehen, kämpfen um den rettenden zwölften Platz und haben es brutal schwer. Sich hier festzulegen, kommt zum jetzigen Zeitpunkt zu früh.

