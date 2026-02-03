FC-Bayern-Stürmer Richard Meier wechselt auf Leihbasis zur SpVgg Unterhaching

Auf der Tribüne heißt SpVgg-Sportdirektor Markus Schwabl Neuzugang Richard Meier im Unterhachinger Sportpark herzlich willkommen. – Foto: SpVgg

Der 21-jährige Stürmer kommt vom FC Bayern München II. Er soll die Offensive im Aufstiegsrennen verstärken und bringt 3. Liga-Erfahrung mit.

Die SpVgg Unterhaching hat kurz vor dem Start in die Rückrunde noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Richard Meier wechselt ein 21-jähriger Mittelstürmer auf Leihbasis vom FC Bayern München II in die Vorstadt. Der Offensivmann gilt als Wunschspieler der sportlichen Leitung.

Meier bringt trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Erfahrung im Herrenbereich mit. Zur Saison 2023/24 war er von der Zweitvertretung des 1. FC Magdeburg zum SV Sandhausen gewechselt und kam dort in der 3. Liga auf insgesamt 47 Einsätze. Seit dem vergangenen Sommer stand der Angreifer bei der Reserve des deutschen Rekordmeisters unter Vertrag.

Hachings Sportdirektor Markus Schwabl zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem gelungenen Transfer. „Wir hatten Richard schon längere Zeit im Auge, aber bisher war es nicht möglich, seinen Transfer nach Haching zu realisieren“, erklärte Schwabl. Umso mehr freue es ihn, dass der Wechsel nun mit Unterstützung des FC Bayern zustande gekommen sei. Meier bringe wertvolle Profi-Erfahrung mit und passe hervorragend ins Anforderungsprofil der Spielvereinigung. „Wir sind davon überzeugt, dass er eine wertvolle Option für unsere Offensive sein wird“, so Schwabl.

Auch der Neuzugang selbst blickt optimistisch auf seine Zeit in Unterhaching. „Ich freue mich sehr, jetzt Teil der Haching-Familie zu sein“, sagte Meier. Die Spielvereinigung sei eine erstklassige Adresse für junge Spieler, betonte der Stürmer. Sein persönliches Ziel sei es, seinen Teil dazu beizutragen, „dass wir bis zum Schluss im Aufstiegsrennen bleiben und eine erfolgreiche Rückrunde spielen“.

Mit der Verpflichtung von Meier setzt die SpVgg Unterhaching ein weiteres Zeichen im Kampf um die Spitzenplätze und stärkt gezielt ihre Offensive für die entscheidende Phase der Saison.