FC Bayern muss im November wohl lange auf Top-Talent verzichten

Für Wisdom Mike geht es weiter hoch hinaus. Der Bundesliga-Debütant ist im deutschen Kader der U17-Weltmeisterschaft in Katar.

München – 17 Jahre jung und bereits voll im Geschäft. Erst das Debüt und Einstandstor in der Regionalliga Ende August, dann die Bundesliga-Premiere vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena. Für Wisdom Mike läuft es momentan wie am Schnürchen. Zur Krönung seines Fußballjahres 2025 darf der Youngster mit zur Weltmeisterschaft nach Katar.

Und zwar bei der U17-Nationalmannschaft. Dort ist Marc Meister der Cheftrainer. Sein neu zusammengewürfelter Kader besteht aus 21 vielversprechenden Talenten des Landes. Star der Mannschaft ist Alexander Staff , der jüngst zu einer besonderen Auszeichnung kam. Er gewann in der U17-Kategorie die Fritz-Walter-Medaille in Gold und bezwang damit sogar Bayern-Newcomer Lennart Karl.

Mit der Nominierung von Mike wird die Personalie Staff jedoch etwas in den Hintergrund gerückt. Im Gegensatz zu Staff kann Mike bereits Erfahrung im deutschen Oberhaus aufweisen. Die beiden kennen einander und spielten bereits bei der diesjährigen Europameisterschaft im Mai miteinander.

Nach einer verkorksten EM geht es für die deutsche U17 um die WM-Titelverteidigung

Die EM in Irland glich aus deutscher Sicht jedoch eher einem Trauerspiel. Mit zwei herben Niederlagen gegen Frankreich und Portugal musste die Meister-Elf früh abreisen. Ein weiterer Grund, um sich beim diesjährigen Turnier von seiner besten Seite zu zeigen. Und auch mit Blick auf die vergangene U17-WM sind die Erwartungen an die Deutschen hoch.

Im Dezember 2023 holte die damalige Mannschaft erstmals den begehrten Pokal. Mit einem hochtalentierten Kader um WM-Held und Ex-Hachinger Konstantin Heide schrieb die deutsche Auswahl Geschichte. Als amtierender Weltmeister kann das diesjährige Team nur ein Ziel haben – die Titelverteidigung.

Gruppenspiele gegen Nordkorea, Kolumbien und El Salvador

„Wir wollen unser Land mit großem Stolz vertreten und zeigen, dass wir bereit sind, Spiele auf hohem Niveau zu gewinnen. Diese Chance bekommt man vielleicht nur einmal im Leben – und wir werden sie nutzen!“, sagte Cheftrainer Marc Meister auf der Verbandsseite.