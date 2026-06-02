FC Bayern macht Dante-Deal offiziell Wenige Tage nach Karriereende von Sebastian Mühlenhof · Heute, 14:43 Uhr · 0 Leser

Dante hat seine Karriere bei OGC Nizza beendet. – Foto: IMAGO / Icon Sport

Dante hat seine Karriere vor wenigen Tagen beendet. Der ehemalige Innenverteidiger übernimmt nun einen Trainerposten beim FC Bayern.

Vor drei Tagen hat Dante zum letzten Mal ein Trikot übergestreift. Mit dem OGC Nizza schaffte der Innenverteidiger in seinem letzten Pflichtspiel gerade noch so den Klassenerhalt. Mit 4:1 gewann sein Team und er das Relegationsrückspiel gegen den AS St. Etienne. Doch nun wartet eine neue Aufgabe auf den 42-Jährigen. Der Brasilianer wird der neue Trainer der U23 des FC Bayern. Das hat der Klub am heutigen Dienstag verkündet, nachdem Absolut Fussball bereits Mitte April darüber berichtet hatte. „Ich freue mich unglaublich auf diese Aufgabe bei meinem früheren Verein FC Bayern und möchte mich bei den Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, erklärt er in einer Mitteilung des Vereins.

Lob für Dante: FC Bayern schwärmt über Fähigkeiten des Ex-Profis Dabei will der ehemalige Weltklasse-Spieler helfen, die Talente des Klubs weiterzuentwickeln. „Am Campus werden viele gute Talente ausgebildet, die sich bei den Amateuren erstmals im Männerfußball behaupten müssen. Bei diesem wichtigen Schritt wollen mein Trainerteam und ich sie bestmöglich begleiten und versuchen, sie ihrem Ziel Profifußball näherzubringen“, so Dante. Aber auch die Münchner sind froh über die Verpflichtung. „In den vergangenen Monaten haben wir auf der Ebene der sportlichen Verantwortlichen viele Gespräche geführt, was die zukünftige Erwartungshaltung bei unserer ältesten Ausbildungsmannschaft ist. Wir sind dann gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit einem jungen Trainer, der selbst auf hohem Niveau Profi war, arbeiten wollen“, schildert Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung.