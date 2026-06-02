FC Bayern macht Dante-Deal offiziell

Dante hat seine Karriere vor wenigen Tagen beendet. Der ehemalige Innenverteidiger übernimmt nun einen Trainerposten beim FC Bayern.
Vor drei Tagen hat Dante zum letzten Mal ein Trikot übergestreift. Mit dem OGC Nizza schaffte der Innenverteidiger in seinem letzten Pflichtspiel gerade noch so den Klassenerhalt. Mit 4:1 gewann sein Team und er das Relegationsrückspiel gegen den AS St. Etienne. Doch nun wartet eine neue Aufgabe auf den 42-Jährigen.
Der Brasilianer wird der neue Trainer der U23 des FC Bayern. Das hat der Klub am heutigen Dienstag verkündet, nachdem Absolut Fussball bereits Mitte April darüber berichtet hatte. „Ich freue mich unglaublich auf diese Aufgabe bei meinem früheren Verein FC Bayern und möchte mich bei den Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, erklärt er in einer Mitteilung des Vereins.
Dabei will der ehemalige Weltklasse-Spieler helfen, die Talente des Klubs weiterzuentwickeln. „Am Campus werden viele gute Talente ausgebildet, die sich bei den Amateuren erstmals im Männerfußball behaupten müssen. Bei diesem wichtigen Schritt wollen mein Trainerteam und ich sie bestmöglich begleiten und versuchen, sie ihrem Ziel Profifußball näherzubringen“, so Dante.
Aber auch die Münchner sind froh über die Verpflichtung. „In den vergangenen Monaten haben wir auf der Ebene der sportlichen Verantwortlichen viele Gespräche geführt, was die zukünftige Erwartungshaltung bei unserer ältesten Ausbildungsmannschaft ist. Wir sind dann gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit einem jungen Trainer, der selbst auf hohem Niveau Profi war, arbeiten wollen“, schildert Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung.
Daher fiel letztlich die Wahl auf Dante, der die Nachfolge von Holger Seitz antritt. „Dante hat als Spieler nahezu alles erlebt, was man im Fußball erleben kann, und war auch mit 42 Jahren in Nizza immer noch Vorbild in Sachen Einstellung und Professionalität für seine Mitspieler. Mit diesem Mindset hat er uns in den Gesprächen überzeugt“, so Sauer.
„Dante war als Spieler bei all seinen Clubs immer einer, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernommen hat“, schwärmt auch der Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung des FC Bayern, Michael Wiesinger. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Persönlichkeit für unsere zweite Mannschaft und den gesamten Campus gewinnen konnten und sind überzeugt, dass unsere jungen Spieler von ihm und seinen Erfahrungen als Profi profitieren werden.“