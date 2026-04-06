FC Bayern II zittert sich zu Heimsieg über DJK Vilzing: „Haben das Toreschießen vermissen lassen“

Maycon Cardozo nutzte eine der vielen Chancen des FC Bayern II gegen die DJK Vilzing. – Foto: IMAGO

Das sah auch Seitz nach der Partie so: „Es war definitiv ein verdienter Sieg für uns. Ich bin mit dem Auftreten zufrieden nach dem extrem schwachen letzten Spiel.“

Der FC Bayern II hat seine Mini-Krise von zuletzt drei sieglosen Spielen in Folge beendet. Das Team von Trainer Holger Seitz besiegte am Montagnachmittag Tabellennachbar DJK Vilzing mit 1:0 . Die Zuschauer im Grünwalder Stadion bekamen bei herrlichem Frühlingswetter insgesamt deutlich verbesserte Amateure im Vergleich zu den letzten Wochen zu sehen.

Den „Goldenen Treffer“ für den FCB-Nachwuchs erzielte Toptalent Maycon Cardozo, der zuletzt bereits mehrfach Bundesliga-Luft bei den Profis schnuppern durfte, nach etwas mehr als einer halben Stunde mit einer verunglückten Flanke, die am Ende bis ins Tor durchrutschte. Zuvor hatte Guido della Rovere nach einem Sololauf nur den Pfosten getroffen. Vor der Pause ließen Cardozo sowie Kapitän Anton Heinz, David Heindl und Vinzent Manuba gleich mehrere Topchancen auf weitere Treffer aus.

Holger Seitz: „Haben Vilzing nur durch fehlende Konsequenz am Leben gelassen“

„Wir haben Vilzing nur durch unsere fehlende Konsequenz vor dem Tor am Leben gelassen“, resümierte Seitz nach dem Schlusspfiff. Zur Pause waren die Bayern verletzungsbedingt zu zwei Wechseln und infolgedessen auch zu taktischen Umstellungen gezwungen. Bajung Darboe und Maximilian Schuhbauer kamen für die angeschlagenen David Heindl und Deniz Ofli ins Spiel. Später musste auch noch Kurt Rüger mit Oberschenkelproblemen raus.

Die zweite Halbzeit begann zunächst einmal, wie die erste geendet hatte, mit einer Großchance für die Hausherren. Schuhbauer traf nur den Pfosten. Im Anschluss verloren die Gastgeber aber etwas den Faden und machten es somit doch noch einmal unnötig spannend. Vilzing kam mit Fortgang der Partie immer besser ins Spiel.

FC Bayern II lässt DJK Vilzing zurück ins Spiel kommen

„Die Wechsel und die Umstellungen haben dazu geführt, dass Vilzing nach vorne mehr Wucht entwickelt hat. In der ersten Halbzeit hatten wir noch alles unter Kontrolle“, erklärte Seitz den Kontrollverlust seiner Mannschaft nach der Pause. Vinzent Manuba etwa, der als Rechtsverteidiger angefangen hatte, musste im Fortlauf der Partie mangels Alternativen insgesamt drei verschiedene Positionen bekleiden.

„Das Einzige, was wir vermissen lassen haben, war das Toreschießen. Bei der Menge an Chancen, hätten wir das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen“, ärgerte sich Seitz über die unnötige Spannung. Denn selbst nach der Pause ließen Heinz & Co. noch weitere aussichtsreiche Möglichkeiten aus.

Jannis Bärtl hält Sieg in der Nachspielzeit fest

Vilzing hatte in der Schlussphase dann seinerseits plötzlich Möglichkeiten auf den Ausgleich: „Es gab schon zwei, drei Situationen, in denen es brenzlig war. Das ist aber auch nicht zu vermeiden“, gab Seitz zu. Schlussendlich wurde der Münchner Chancenwucher aber nicht bestraft. Das Heimteam brachte den knappen Vorsprung über die Zeit, auch weil Torwart Jannis Bärtl in der Nachspielzeit noch eine Glanzparade zeigte.

Die fehlende Kaltschnäuzigkeit seines abermals extrem jungen Teams vor dem gegnerischen Tor war für Seitz insgesamt „der einzige Kritikpunkt“. Zufrieden zeigte sich der 51-Jährige dagegen mit der „Art und Weise, der Mentalität und dem Spiel nach vorne“ sowie damit, „zu null“ gespielt zu haben. Somit reist der FC Bayern II mit Selbstvertrauen zum Topspiel bei den Würzburger Kickers am Freitag. (Alexander Nikel)