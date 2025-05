FC Bayern II verabschiedet zwei Urgesteine – Zukunft etlicher Talente bleibt aber offen

Zwei Spieler hat der FC Bayern II vor dem Derby gegen Türkgücü verabschiedet. Doch was passiert mit den anderen Talenten, deren Verträge auslaufen?

München – Am Freitagabend vor dem Derby gegen Türkgücü München hat der FC Bayern zwei langjährige Spieler aus dem Regionalliga-Team verabschiedet. Timo Kern, der seine Karriere bereits im Dezember 2024 beendet hatte, bekam noch einmal Standing Ovations von den treuen Fans der Roten. Außerdem verlässt Angelo Brückner den Klub. Der 22-Jährige will sich nach über acht Jahren an der Säbener Straße eine neue Herausforderung suchen.