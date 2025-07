FC Bayern II setzt Siegesserie fort – lange Zwangspausen für Mijatovic und Adu

München – In knapp eineinhalb Wochen startet die Regionalliga Bayern in die Spielzeit 2025/2026. Bereits vor Saisonbeginn wird vor allem der FC Bayern II als einer der absoluten Topanwärter auf die Meisterschaft gehandelt. Die bisherige Vorbereitung untermauert die Favoritenstellung der Amateure durchaus.

Am vergangenen Samstag folgte ein 2:1-Erfolg über den österreichischen Zweitligisten First Vienna FC. Toptalent Felipe Chavez brachte den FCB früh in Führung. Den Peruaner konnten die Münchner Verantwortlichen trotz großem Interesse anderer Klubs halten. Tim Binder erzielte auf Vorlage von Magnus Dalpiaz noch vor der Pause den vorentscheidenden Treffer.

„In der ersten Halbzeit waren wir wirklich gut im Spiel und haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren vor dem Tor effektiv und haben gleichzeitig den Gegner von unserem eigenen ferngehalten. Gerade beim 2:0 hat man auch gesehen, was spielerisch in der Mannschaft steckt. Nach der Pause ist das Spiel – bedingt durch die vielen Wechsel – zerfahrener geworden, im Verlauf des zweiten Durchgangs haben wir es aber wieder unter Kontrolle gehabt. Das hat mich sehr gefreut“, wird Seitz auf der vereinseigenen Homepage zitiert. Am kommenden Freitag empfangen die kleinen Bayern dann die SG Sonnenhof Großaspach zum letzten Vorbereitungsspiel, bevor es am 26. Juli dann wieder richtig ernst wird. Dann gastiert die U23 des FCB am ersten Spieltag der neuen Saison beim FC Augsburg II.

Roko Mijatovic und Gibson Adu werden lange fehlen

Dabei muss das Trainerteam allerdings auf Roko Mijatovic und Gibson Adu verzichten. Ersterer hat sich wenige Tage nach seiner Vertragsverlängerung bis Sommer 2028 eine schwere Knieverletzung zugezogen. Der Innenverteidiger musste operiert werden und fällt nun mehrere Monate aus. Drittliga-Rekordhalter Adu ist mit einem Muskelbündelriss im Oberschenkel für einige Wochen zum Zuschauen gezwungen. Besonders bitter: Das ehemalige Talent der SpVgg Unterhaching hatte zuvor zwei Treffer in Folge erzielt.

Nicht nur die Testspielergebnisse, sondern auch die Personalplanung des FCB lässt darauf hindeuten, dass die Münchner in der kommenden Saison ganz oben mitmischen dürften. Zwar hat unter anderem Jonathan Asp-Jensen das Team verlassen, mit Richard Maier (SV Sandhausen) und Anton Heinz (Alemannia Aachen) verpflichteten die Münchner allerdings zwei Stürmer, die sogar bereits über Drittliga-Erfahrung verfügen.

Königstransfer Benno Schmitz

Mit David Heindl kam zudem eine der spannendsten Innenverteidiger-Aktien Österreichs aus der 2. Liga vom Kapfenberger SV in die bayerische Landeshauptstadt. Der Königstransfer des FCB ist allerdings ohne Frage Benno Schmitz.

Der Bundesliga-erfahrene 30-Jährige spielte in der vergangenen Saison noch für die Grasshoppers Zürich in der höchsten Schweizer Liga. Nun kehrte der gelernte Rechtverteidiger, der in der U23 aber im zentralen Mittelfeld eingeplant ist, in seine Geburtsstadt zurück und soll seinen Jugendklub im besten Fall zurück in die 3. Liga führen. (Alexander Nikel)