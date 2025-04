FC Bayern: Campus-Talente dürfen von Einsätzen bei der Klub-WM träumen – Sturm-Juwel sicher dabei

München – Die Spielzeit 2024/2025 befindet sich in der absoluten Endphase. Nur wenige Wochen nach dem Ende der Bundesliga steht mit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft jedoch bereits das nächste Highlight für den FC Bayern an. Rund 28 Spieler sollen die Reise in die USA mitmachen, wie Sportvorstand zuletzt gegenüber dem Kicker ausführte.

„Jonah Kusi-Asare wird sicher dabei sein“, fügte der Österreicher am Sky-Mikrofon an. Der 17-Jährige feierte am vergangenen Samstag in den Schlussminuten gegen den FSV Mainz 05 sein Debüt für die Profis des FCB. Der großgewachsene Stürmer kam in dieser Saison bislang hauptsächlich für die Amateure zum Einsatz. In zwölf Spielen gelangen dem Schweden zwei Treffer.

Auch Wisdom Mike soll mit in die USA reisen

Die Teilnahme von Adam Aznou gilt ebenfalls als gesichert. Der 18-Jährige ist derzeit an Real Valladolid ausgeliehen. In „LaLiga“ konnte sich der Marokkaner mit spanischen Wurzeln sofort einen Stammplatz erkämpfen, aber den Abstieg nicht verhindern. Nun dürfte seine Leihe früher beendet werden. Auf der Linksverteidiger-Position herrscht beim FC Bayern akuter Bedarf.

Dort agiert zumeist auch Frans Krätzig. Das Eigengewächs spielt auf Leihbasis beim FC Heidenheim und kommt nach Informationen des Kicker ebenfalls für die Klub-WM infrage. Wisdom Mike reist sicher mit in die Vereinigten Staaten, wie die Bild berichtet. Der 16-Jährige feierte Anfang Februar sein Kaderdebüt in der Bundesliga. Im Anschluss fiel der 16-Jährige mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Der hochtalentierte Offensivspieler soll kürzlich einen langfristigen Profivertrag, der zu seinem 18. Geburtstag wirksam wird, unterschrieben haben.

Toptalent Lennart Karl wartet noch auf Profidebüt

Lennart Karl gehörte in den vergangenen Wochen mehrfach dem Spieltagskader an, muss aber ebenfalls noch auf sein Debüt warten. Der 17-Jährige gilt als größtes Talent des Campus. Für die U17 und U19 erzielte der offensive Mittelfeldspieler in der laufenden Saison 32 Tore in 27 Spielen. Zudem bereitete er weitere zehn Treffer vor.

Weitere Youngster, die für den Klub-WM-Kader ein Thema sein könnten, sind Tarek Buchmann, Jonathan Asp-Jensen und Javier Fernandez. Das Trio zählt ebenfalls zu den größten Juwelen des Campus. Verletzungen stoppten bislang aber immer wieder deren Entwicklung. Um das Torwartteam zu vervollständigen, wären Max Schmitt und Anthony Pavlesic mögliche Optionen. Wer schlussendlich mit darf, wird sich schon bald zeigen.