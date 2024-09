FC Badenia St. Ilgen vs. FC Frauenweiler II (3:1)*

*Leidenschaft, Kampf und eine unglückliche Niederlage*, dass fasst unser Spiel heute treffend zusammen. Wie angekündigt, haben wir in der vergangenen Woche akribisch an unseren Schwächen gearbeitet, das Spielsystem angepasst und die Mannschaft mental gestärkt. Und genau das haben wir heute auf dem Platz gesehen: Ein Team, das mit Herz und Leidenschaft auftrat und von der ersten bis zur letzten Minute alles gab.

In dieser Phase zeigten wir, was wirklich in uns steckt. Doch kurz vor der Pause sorgte eine einzige Fahrlässigkeit für das 2:1 der Gastgeber, aus unserer Sicht absolut unverdient! Die Mannschaft war in diesem Moment niedergeschlagen, aber wir wussten, dass hier noch alles möglich war. In der Halbzeit stellten wir um und brachten mit Maxi Knöbl und Laurin Kern frische Wind in das bis dahin sehr intensive Spiel, um weiter mehr Druck zu machen.

Die zweite Halbzeit war dann ein offener Schlagabtausch, in dem wir klar die besseren Chancen hatten. Mehrmals waren wir dem Ausgleich zum Greifen nah, doch das Glück war heute nicht auf unserer Seite. In der entscheidenden Phase des Spiels machte der Schiedsrichter einen folgenschweren Fehler!!! Ein klares Foul an einem unserer Spieler wurde übersehen, was St. Ilgen die Möglichkeit gab, das Spiel endgültig mit dem 3:1 zu entscheiden. Ein Schlag ins Gesicht, denn bis dahin hatten wir alles in der eigenen Hand.