FC Bad Krozingen verlängert mit seinem Trainerteam

Noch ruht der Rasenfußball in Südbaden, doch sind die Vereine traditionell auch in der Winterpause sehr geschäftig. Sei es im Hallenfußball oder Futsal, sei es bei den personellen Planungen für die kommende Saison. So konnte nun auch der FC Bad Krozingen eine zentrale Weichenstellung für die neue Spielzeit vermelden.

So hat der Bezirksligist die Verträge mit Spielertrainer Simon Schweiger und Co-Trainer Marco Senftleber um ein weiteres Jahr verlängert. "Sowohl der FCK als auch das Trainerteam möchten damit die bisher erfolgreiche Arbeit fortsetzen", teilte der Verein mit. Schweiger (31) und Senftleber (34) waren vor der Saison vom Landesligisten VfR Hausen zum FC Bad Krozingen gewechselt. In der Bezirksliga überwintert der Landesliga-Absteiger auf dem vierten Platz "mit Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Den Erfolg der Arbeit möchte die sportliche Leitung aber nicht ausschließlich an der Tabellensituation festmachen", hieß es weiter.