FC Aschheim: Im Top-Spiel in Position bringen

Sechs-Punkte-Spiel für die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim: Mit einem Sieg beim Tabellenzweiten SC Eintracht Freising (Samstag, 15 Uhr) könnten die Aschheimer zum Abschluss der Hinrunde ihre Ansprüche anmelden und sich für ein mögliches Titelrennen in Position bringen.

Drei Punkte Rückstand sind es für den Tabellenfünften (29) auf den aktuellen Rangzweiten (33). Die Freisinger verpassten am vergangenen Wochenende den Sprung an die Spitze, als sie beim SV Untermenzing eine 2:0-Führung verspielten und mit einem 2:2 zufrieden sein mussten. Nutznießer dieses Resultats und der 2:3-Niederlage des ASV Dachau beim TSV Gaimersheim war der SVN München, der in Dachau gastiert.

Freising will die Heimstärke beweisen