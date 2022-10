Gruppenligist TSV Seckmauern siegt im Odenwälder Kreispokal gegen A-Ligist TSV Günterfürst – und springt wie hier Lukas Köbler (TSV Günterfürst) in die nächste Runde. – Foto: Herbert Krämer

FC Alsbach: »Noch schwieriger als FCA Darmstadt« Im Odenwälder Pokal setzen sich die Gruppenligisten durch und stehen nun in der Liga vor schweren Aufgaben +++ Höchst in Alsbach +++ Seckmauern in Auerbach

Odenwaldkreis. In der Gruppenliga Darmstadt gastiert der TSV Höchst am Sonntag um 15 Uhr beim FC Alsbach, der TSV Seckmauern muss am Samstag ab 16 Uhr beim Mitaufsteiger TSV Auerbach ran.

Nach dem Erfolg im Kreispokal in der Liga nachlegen Mit einem souveränen 7:1-Sieg gegen den A-Ligisten SSV Brensbach ist der TSV Höchst in die nächste Runde des Odenwälder Kreispokals eingezogen: Die Tore erzielten Rico Blecher (6./9.), Robin Hallstein (13./38.), Kevin Seiler (19.), Mika Fornoff (73.) und Lars Becker (79.). Daniel Schmitt traf zum zwischenzeitlichen 1:5 für Brensbach (41.).

So leicht die Aufgabe im Pokal war, so schwer wird sie in der Liga am Sonntag beim FC Alsbach (zuletzt 1:2 gegen Nauheim). Der Tabellenzehnte (bisher zur zwölf Punkte) läuft seiner Form derzeit noch hinterher. Dennoch erwartet der Höchster Spielertrainer Christian Remmers eine „noch schwierigere Aufgabe als gegen Darmstadt“. Gegen den Tabellenführer hatte der TSV zuletzt mit 1:4 verloren. „Alsbach steht mit dem Rücken zur Wand, sie müssen punkten. Ich erwarte eine kampfstarke Mannschaft, die 90 Minuten lang gallig sein wird.“

Entsprechend fordert Remmers von seinem Team, dass der Tabellenvierte „erst den Kampf und dann die spielerischen Elemente“ einbringt und die aktuell „sehr gute Platzierung“ mit einer „konzentrierten kämpferischen Leistung“ weiter festigt. Ein paar erkrankte Spieler hatte der TSV unter der Woche zu vermelden, im Abschlusstraining soll sich entscheiden, wer am Sonntag einsatzfähig ist. Seckmauern will auf den Erfolg aufbauen

Im Odenwälder Kreispokal hat sich Gruppenligist TSV Seckmauern unter der Woche dank der Treffer von Maximilian Raitz (5.) und Dario Hener (68.) mit 2:0 gegen den A-Ligisten TSV Günterfürst durchgesetzt.