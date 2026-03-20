FC Aldekerk setzt im Topspiel gegen Siegfried Materborn ein Zeichen

Spieltag 24 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Im Topspiel der Kreisliga A Kleve-Geldern setzt der FC Aldekerk ein Ausrufezeichen: Gegen Tabellenführer Siegfried Materborn gelingt ein 2:1-Heimsieg. Während Aldekerk den Abstand verkürzt, kassiert Materborn erst die zweite Saisonniederlage.
Für die Elf von Trainer Sebastian Eul bedeutet die Niederlage einen Dämpfer, während Aldekerk mit nun 45 Punkten den Abstand zur Spitze verkürzt. Tabellenführer bleibt weiterhin Materborn mit 52 Zählern. Viktoria Winnekendonk kann am Spieltag sogar bis auf fünf Punkte herankommen.
21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Walbeck - FC Aldekerk
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Veert - SV Nütterden
So., 29.03.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Uedemer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - BV Sturm Wissel
So., 29.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Sevelen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Issum - TSV Nieukerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SGE Bedburg-Hau II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Grün-Weiß Vernum
22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Wachtendonk-Wankum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Walbeck
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sevelen - Siegfried Materborn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Nieukerk - BV Sturm Wissel
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Issum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - Uedemer SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Veert
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