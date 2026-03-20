FC Aldekerk setzt im Topspiel gegen Siegfried Materborn ein Zeichen

Matthias Diepers schoss das wichtige 2:0. – Foto: Max Wohltmann

Spieltag 24 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Im Topspiel der Kreisliga A Kleve-Geldern setzt der FC Aldekerk ein Ausrufezeichen: Gegen Tabellenführer Siegfried Materborn gelingt ein 2:1-Heimsieg. Während Aldekerk den Abstand verkürzt, kassiert Materborn erst die zweite Saisonniederlage.

Der FC Aldekerk hat das Topspiel gegen Tabellenführer Siegfried Materborn mit 2:1 gewonnen und damit den Kampf um die Spitze neu belebt. Vor 140 Zuschauern brachte Robin Ciupka die Gastgeber bereits in der 12. Minute in Führung. Die Mannschaft von Trainer Marc Kersjes legte nach dem Seitenwechsel nach, als Matthias Diepers in der 48. Minute auf 2:0 erhöhte. Materborn reagierte nur wenig später: Lukas Gervens verwandelte in der 54. Minute einen Handelfmeter zum Anschluss. In der Folge blieb es beim knappen Ergebnis, weitere Treffer fielen nicht mehr.

Für die Elf von Trainer Sebastian Eul bedeutet die Niederlage einen Dämpfer, während Aldekerk mit nun 45 Punkten den Abstand zur Spitze verkürzt. Tabellenführer bleibt weiterhin Materborn mit 52 Zählern. Viktoria Winnekendonk kann am Spieltag sogar bis auf fünf Punkte herankommen.