FC 08 Villingen nimmt die erste Hürde locker, FC Neustadt scheitert

In der ersten Hauptrunde des südbadischen Verbandspokals hatte der FC 08 Villingen auf dem Papier eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe vor sich. Doch beim 7:0-Auswärtssieg beim Verbandsligisten ESV Südstern Singen ließ der Regionalliga-Absteiger so gar nichts anbrennen. Trotz einer ansprechenden Defensivleistung scheidet der FC Neustadt in der ersten Hauptrunde des Fußball-Verbandspokals aus. Der Oberligist Türk. SV Singen gewinnt im Jahn-Stadion mit 4:0 (2:0).

Der Türkische SV Singen übernahm erwartungsgemäß früh die Spielkontrolle, verzeichnete viel Ballbesitz, kam aber zunächst nicht zu klaren Gelegenheiten. "Wir standen defensiv eigentlich über weite Teile sehr gut", sagte Neustadts Trainer Tobias Gutscher, der einen guten Beginn seiner Elf sah. Und doch gerieten die Blau-Weißen nach einer guten Viertelstunde in Rückstand: Die Gastgeber vertändelten vor dem eigenen Tor den Ball, Dominik Emminger ging dazwischen und hatte dann leichtes Spiel (17.). Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.

Bereits zur Pause lag der südbadische Rekordpokalsieger mit 3:0 in Führung und kontrollierte die Partie über die gesamte Spieldauer. Die Treffer für die Nullachter erzielten Christian Derflinger (14.), Gian-Luca Feisst (35./45.+1), Nico Tadic (49.), Fabio Pfeifhofer (69./90.+1) und Maximilian Rudy (83.). In der zweiten Hauptrunde muss der FC 08 Villingen Ende August beim Landesligist Spvgg. F.A.L. antreten. Als zweiter Verein aus dem Fußballbezirk Schwarzwald ist der SV Aasen noch im Rennen. Die Mannschaft um Spielertrainer Tevfik Ceylan bekommt es als nächstes mit dem Verbandsligaaufsteiger SV 08 Laufenburg zu tun. Im nominellen Topspiel der zweiten Hauptrunde treffen der Freiburger FC und Regionalligist und Titelverteidiger Bahlinger SC aufeinander. Vorjahresfinalist FC Auggen muss beim Verbandsligakonkurrenten VfR Hausen antreten.