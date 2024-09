FC 08 Villingen II gibt spät einen wichtigen Zähler aus der Hand

Der FC 08 Villingen II hat in der Fußball-Oberliga die vierte Niederlage am Stück kassiert. Die Nullachter verloren in Fellbach unglücklich mit 1:2.

Die Gastgeber begannen am Sonntagnachmittag vor 290 Zuschauern gut. In der 36. Minute markierte Benjamin Causevic das 1:0. Nach dem Seitenwechsel wurde Villingen stärker. Die Gäste spielten sich auf der linken Seite gekonnt durch und Yunus Kulu stand goldrichtig, markierte den Ausgleich (64.). Kulu vergab anschließend zwei große Chancen, um die Schwarz-Weißen in Führung zu bringen. Die Partie schien dann mit einem Remis zu enden. Doch es kam anders: In der zweiten Minute der Nachspielzeit aber eine unübersichtliche Situation vor dem Villinger Kasten. Die Gäste brachten den Ball nicht weg und Giuliano D'Aleo traf zum glücklichen 2:1-Endstand. Der Villinger Coach Daniel Miletic war bedient: "Es ist echt bitter, wie das gelaufen ist. Wir kriegen unglückliche Gegentore und verlieren dann sehr unglücklich." Am kommenden Sonntag, 15 Uhr, hat der FC 08 Villingen II den VfR Aalen im Friedengrund zu Gast.