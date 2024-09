FC 08 Villingen, Bahlinger SC und SC Freiburg II verlieren allesamt

Eine Viertelstunde lang sah es nach dem Seitenwechsel so aus, als ob die Bahlinger den 1:2-Pausenrückstand zumindest noch egalisieren könnten. Das Stürmerduo Lukas Sonnenwald (53.) und Ibrahima Diakité (58.) ließ jeweils eine gute Torgelegenheit verstreichen. Die Gastgeber standen nun stabiler als in der ersten Halbzeit, wirkten nicht mehr so anfällig für die schnellen Freiberger Gegenangriffe wie zuvor. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Es bedurfte schon des Einsatzes von Betreuern beider Mannschaften, um die Streithähne nach Spielschluss auseinanderzubringen. Mag sein, dass auf Bahlinger Seite auch Frust im Spiel war, als sich gleich mehrere kleine Rudelzentren wie Gewitterzellen auf dem Platz entluden – und sich schnell wieder beruhigten. BSC-Trainer Dennis Bührer hatte jedenfalls schon in den Schlussminuten der Partie Resignation bei dem einen oder anderen seiner Akteure ausgemacht. "Ab der 60. Minute waren wir nicht mehr so zwingend", räumte Bührer ein.

Nur sechs Gegentreffer hatte der FC 08 Villingen an den ersten sechs Spieltagen kassiert – eine sehr gute Bilanz für einen Aufsteiger. Die Mannschaft von Mario Klotz wirkte defensiv stets gut sortiert und war gegen keinen Gegner an seine Grenzen gestoßen. Am Samstag in Homburg sollte sich das ändern. Es war mit den Homburgern ein wenig wie mit der vielzitierten Ketchupflasche: Lange staute sich viel an, um dann geballt rauszurutschen. Während die Mannschaft von Danny Schwarz einen Sahnetag erwischte und ihre Ambitionen in der Regionalliga eindrucksvoll zur Show stellte, erwischten die Gäste im Saarland einen komplett gebrauchten Tag.

"Homburg hat uns am heutigen Tag unsere Grenzen aufgezeigt. Wir waren der vorhandenen Ballsicherheit, der reifen Spielanlage, der individuellen Qualität und der Effektivität vor dem Tor heute schlichtweg nicht gewachsen. Jede Unaufmerksamkeit wurde gnadenlos bestraft und führte im Gesamten zu dem herben Ergebnis", lautete das Statement von Mario Klotz. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha, Boulachab, Liserra (32. Zölle), Osmicic, Rinaldi, Pintidis (55. Derflinger), Alihoxha, Colic, Ceylan (71. Krieger), Yilmaz (55. Kuranyi), Sökler. Tore: 1:0 Suljic (18.), 2:0 Mendler (23.), 3:0 Hummel (58.), 4:0 Mendler (65.), 5:0 Kirchhoff (71.), 6:0 Collmann (82.). Gelb-Rot: Osmicic (69./FC 08 Villingen). Schiedsrichter: Ziehmer (Kindsbach). Zuschauer: 1035.