Faz Kuduzovic neuer Trainer in Rodange!

Rodange hat schnell einen neuen Trainer gefunden – Foto: RW Wittlich

Nur rund 32 Stunden lagen zwischen der Bekanntgabe der Trennung vom alten und der Verpflichtung des neuen Cheftrainers der BGL Ligue-Mannschaft des FC Rodange 91. Am Mittwoch kurz vor 19 Uhr veröffentlichte der Verein ein Presseschreiben, in dem man mitteilte, dass Fahrudin „Faz“ Kuduzovic die Nachfolge von Mehdi El Alaoui antreten wird.

Für den ehemaligen Trainer von Mühlenbach und Racing wird Rodange die dritte Station an der Seitenlinie eines luxemburgischen Vereins sein. Kuduzovic war bis Anfang Januar Trainer bei Rot-Weiß Wittlich (D). Schon am Mittwochabend hielt er den Angaben zufolge seine erste Trainingseinheit in Rodange.